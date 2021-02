Mileniálové překvapili Wall Street, i když taky prodělali, říká makléř

„To, co se odehrálo bylo jakési varování. Ale už jenom technicky - ti hlavní, kdo uzavírali ztráty byly sice hedgové fondy, ale také spousta investorů, kteří se podíleli na růstu a zůstanou na konci řetězce. Můžete být hodně rozzlobení, ale nemáte tolik kapitálu, abyste se neustále rozčilovali a v podstatě přicházeli o peníze,“ říká Matuška ve videorozhovoru iDNES.cz.

V nejbližších dnech proto podle něj budeme svědky návratu k normálu. „Už je to vidět teď z těch trendů, je to obrovské téma, diskutované globálně, ale už je vidět, jak se trhy pomalinku normalizují. Už ani nevidíme sílu těch drobných investorů, kteří jsou teď přitom namotivovaní, aby pokračovali ve formě protestu,“ dodává.

Proto se v tuto chvíli nezdá ani příliš pravděpodobné, že by se v masovém měřítku opakovaly situace podobné těm kolem akcií Gamestopu.

Své místo v burzovních dějinách mají však už teď miliony drobných investorů, především mileniálů, z celého světa jisté. „Je to pro celý trh velké překvapení, že taková skupina se může takto výrazně projevit přímo v obchodování. Na pokusy o útoky na „velké“ bankéře jsme zvyklí, třeba z hnutí Occupy Wall Street, ale teď jsme viděli něco nového, přímý útok na samotné burzy,“ popisuje Matuška.

Na druhou stranu zdůraznil, že podobný skok, kdy se bleskově podařilo zvednout cenu akcií Gamestopu z pár dolarů přes třísetdolarovou hranici, je možný spíše u méně likvidních titulů. „U akcií velkých firem nebo komodit, i kdyby se dav snažil, se to podaří mnohem hůř.“

Podmínky pro podobné investiční překvapení se však vytvářejí už delší dobu, uvádí ekonom. Pomáhá je vytvářet řada investiční platforem a mobilních aplikací, přes něž se obchodování dostává i k lidem, kteří nechtějí podstupovat uzavírání smluv s makléřskými společnostmi.

Spekulace na pokles či naopak na růst akcií podle Matušky sama o sobě žádná burzovní pravidla neporušuje. „Máme možnost spekulovat na růst i pokles ceny. Jestliže investiční domy u vybraných společností spekulovaly ve velkém měřítku na pokles, staly se jednoduchým terčem ataku. Co si v nich nedokázali představit, byla mohutnost a velikost vychýlení, ale nemůžeme v tom spatřovat nic proti pravidlům trhu,“ dodává.

Problémem podle Matušky může být pumpování peněz do ekonomiky ze strany centrálních bank. To sice na jednu stranu pomáhá snižovat sílu koronavirové krize, na druhou stranu však zadělává do budoucna na inflační rizika.

„Je tu obrovská masa peněz, které na trhu momentálně dostávají prostor. Na účtech jednotlivců globálně narůstají peníze, množí se kapitál, rostou úložky u bank. Je tu nebezpečí, že budeme svědky velmi rychlého růstu inflace. A až pandemie skončí a a dojde k rychlému ekonomickému růstu, může to s trhy zahýbat,“ uzavírá Matuška.