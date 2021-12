Filipínská cukrářka dobyla New York. Na její příběhy čekají tisíce lidí

Podnikání filipínské cukrářky Kimberly Camaraové přitom začalo pouhou náhodou. Během koronavirové krize přišla o práci, a tak se musela zamyslet nad novou obživou. Původně krátkodobý projekt k přežití, tedy výroba donutů, se jí nyní ale vymkl z rukou. Teď ani neví, co si počít se stále přibývajícími zákazníky. Příběh o úspěchu cukrářky přinesl britský deník The Guardian.

Get to know more about our donuts! First on the list, our best seller LECHE FLAN BRIOCHE DOUGHNUT.



Inspired bt Kora’s bakeshop, this is made with soft fluffy brioche doughnut filled with dulce de leche pastry cream and topped with leche flan. Indeed a must-try!  pic.twitter.com/zIXPcy2cEK