Voroněží otřásají exploze. Nejsem zrádce a nevzdám se, ohradil se Prigožin

Městem Voroněž, které leží v půli cesty mezi Moskvou a Rostovem na Donu, který ovládla žoldnéřská skupina v čele s Jevgenijem Prigožinem, otřásly výbuchy a místy tam hoří. Podle některých zdrojů tam vypukly boje. Pokud by zvítězily Prigožinovy síly, otevřela by se jim cesta do hlavního města.