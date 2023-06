Wagnerovci musejí být rychlí, FSB zaspala, hodnotí puč v Rusku analytik

Ještě včera večer se zdálo, že hrozby Jevgenije Prigožina jsou jen chvástáním na Telegramu. Překvapilo vás, když jeho muži v sobotu skutečně obsadili Rostov na Donu?

Už v pátek večer to vypadalo relativně seriózně. Dnes vidíme, že neobsadil jen Rostov, část jeho mužů se vydává směrem na Moskvu a dosáhla Voroněže. Určitě je překvapením, že do toho takto šlápli. Vztahy mezi Prigožinem a ministrem obrany (Sergejem) Šojguem byly dlouhodobě napjaté, ale nikdo nevěděl, co z toho je nějaký ruský styl komunikace, teatrální hra a co z toho je opravdu zásadní problém. Nyní je vidět, že ten problém byl opravdu extrémně zásadní, protože Prigožinovi i ruskému vedení v tento okamžik jde o život.