VIDEO: Synchronizované tahání kočky za ocas. Putin trpěl u ruské hymny

19:40 , aktualizováno 19:40

Ruský prezident Vladimir Putin během své návštěvy Saúdské Arábie zažil krušné chvilky. A to když ho tamní král Salmán bin Abd al-Azíz chtěl uctít vystoupením svého orchestru. Ten si pro hosta nacvičil ruskou hymnu. To, co pak ovšem skutečně zahrál, připomínalo známou skladbu jen velmi vzdáleně.