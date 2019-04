VIDEO: Tisíce Venezuelanů zdolaly bariéry na hranicích, prchli do Kolumbie

Zoufalí Venezuelané v úterý hromadně přelézali kontejnery, které na hraniční most nechala letos v únoru rozmístit vláda prezidenta Nicoláse Madura. Vláda tímto způsobem brání opozici dostat do země dodávky potravin a léků, které u hranic v Kolumbii shromáždily USA a další státy. Maduro označuje tuto pomoc za americkou intervenci.

Kolumbijské migrační úřady v úterý uvedly, že Venezuelané vzali most útokem i proto, že kvůli zvýšené hladině řeky Táchira na hranicích se nemohli do Kolumbie dostat jinými cestami. Venezuelané přecházejí do sousední země už dlouho, někteří se vracejí s potravinami a léky, jiní tam zůstávají.

Podle OSN emigrovaly za posledních několik let z Venezuely přes tři miliony lidí, kteří utíkají před ekonomickou krizí a před autoritářskou vládou. Ta potlačuje opozici a zavírá do vězení aktivisty, politiky i novináře, ale také vojáky a armádní důstojníky, kteří odmítají být loajální autoritářskému režimu.

Do Kolumbie od února uteklo i přes tisíc vojáků, kteří začali podporovat lídra venezuelské opozice a šéfa tamního parlamentu Juana Guaidóa.

Ten v lednu během protivládních demonstrací složil přísahu jako prezident poté, co parlament neuznal nový prezidentský mandát Nicoláse Madura kvůli nesvobodným volbám. Guaidóa od ledna uznalo za hlavu státu přes 50 zemí v čele s USA, uznávají ho i téměř všechny státy EU, včetně ČR.

Maduro, který je prezidentem od roku 2013, se ale dál drží u moci díky armádě a podpoře Ruska nebo Číny. Mnozí Venezuelané nicméně stále věří jeho slibům, že vyřeší ekonomické problémy země. Ty ale podle expertů způsobila právě socialistická hospodářská politika Madurovy vlády, která se mimo jiné nedokázala vyrovnat s propadem světových cen ropy. Podle opozice vláda také zpronevěřila miliony ze státního rozpočtu, místo aby je investovala do obnovy země.