Velvyslankyně: Kritizovat Brazílii je nefér, Bolsonaro si drží popularitu

Velvyslankyně zároveň tvrdí, že prezident Jair Bolsonaro si i přes tvrdou kritiku udržuje mezi lidmi vysokou popularitu.

Sandra Lang Linkensederová prozradila, že od začátku pandemie se česká ambasáda věnovala hlavně repatriaci českých občanů zpátky do vlasti. „Už od začátku epidemie jsme přijali pravidla, která platila v České republice. Starší kolegy jsme poslali na práci z domova, dobrovolně jsme si nasadili jak v areálu, tak přímo v budově velvyslanectví roušky. Zavedli jsme systém on-line porad, omezili jsme návštěvy.“



„Hlavní město se v podstatě nezměnilo,“ popisuje situaci v metropoli Brasília velvyslankyně. „Je nadále slunné, z lidí vyzařuje podobný klid jako jindy. Ale pokud se podíváme na živnostníky nebo nádeníky, kteří žijí ze dne na den, tak tam je nálada ustaranější a ponurejší. Ti teď přemýšlejí, jak to s nimi v budoucnu bude vypadat dál.“



V Brazílii neplatí centrální plošná opatření. Každý z federálních států má podle velvyslankyně nastavena svá vlastní pravidla. „Třeba v hlavním městě byla povinnost nosit roušky zavedena od 1. května. My jsme tuto povinnost na velvyslanectví zavedli ale mnohem dříve, hned jak to začalo platit v České republice.“



Bolsonaro si drží svůj styl i popularitu

Brazilský prezident Jair Bolsonaro si podle Lang Linkensederové stále si drží svůj styl neformálního přístupu ke svým příznivcům a lidem, kteří ho obklopují. Podává si s nimi ruce, odmítá sociální izolaci. Kontroverzní chování mu však neubírá na oblíbenosti.

„Bude vám to připadat překvapivé, ale jeho popularita neklesá. Liší se samozřejmě přívětivá kritika od jeho ženy nebo spojenců a těch, kteří se s ním chtějí utkat v příštích prezidentských volbách. Opozice ho bude kritizovat i za to, že země se točí. Ale prezidentovi příznivci se domnívají, že jeho největší chybou je pouze to, že se staví odmítavě k sociální izolaci a k nošení roušek.“



„Myslím si, že paušalizace špatného stavu v Brazílii je nefér,“ pokračuje velvyslankyně. „Z pohledu informací, které se do Evropy dostávají, to vypadá, že Brazílie je na pokraji kolapsu, ale my si musíme uvědomit, že Brazílie není jednotná a je složena z 26 států a jednoho federálního distriktu. Už na počátku krize Nejvyšší federální soud odňal prezidentovi výsostná práva, co se plošného rozhodování o pandemii týče. Pravomoci předal guvernérům jednotlivých států.“



„Jednotlivé státy zavedly opatření, která se velmi liší. Zatímco někde už je chod společnosti téměř v normálu, jinde zažívají některá města úplné uzavření. A to nezáleží na prezidentovi, ale na jednotlivých guvernérech.“



Někde jsou na tom lépe než v Česku

„Co se čísel týče... Ano, vypadá to velmi dramaticky,“ připouští ambasadorka. „Ale Brazílie je skoro tak velká jako Evropa a čítá třetinu evropského obyvatelstva. Takže statistiky by se měly uvádět ve formě počtu úmrtí na 100 tisíc obyvatel. Třeba federální státy na jihu Brazílie, kde se nachází původní evropská imigrace, mají v tomto ohledu čísla nižší než Česká republika.“

„Naopak státy na severu Brazílie mají čísla horší. Ale kdybychom si vzali průměrný počet úmrtí na 100 tisíc obyvatel napříč celou zemí, tak ve srovnání s ostatními zeměmi není Brazílie ani v první desítce.“



„Ve velkých městech je problémem velká hustota obyvatelstva,“ míní Lang Linkensederová. „Lidé tam žijí ve favelách a také hodně cestují v přeplněném metru. Takže je tam sociální izolace vyloučená. Nakažené jsou regiony, které nemají evropský substrát populace a jejich disciplina je jiná než v Evropě, kde když nám někdo něco nařídí, tak doporučení velmi závazně přijmeme.“



Lidé mají potřebu se objímat

„Samozřejmě Brazílie je kontaktní země,“ vysvětluje velvyslankyně. „Lidé tu mají genetickou potřebu se objímat, dávat si polibky na uvítanou, sahat si na obličej, což je velkým problémem. Takže jde hodně u kulturní záležitost. Na druhou stranu je v Brazílii veliký počet uzdravených lidí.“

Nákaza se už podle velvyslankyně šíří i u indiánského obyvatelstva. „Mezi tyto skupiny přicházejí nepůvodní Brazilci se zásobováním, jsou to i těžaři. Naopak původní obyvatelstvo míří do velkých měst za svou obživou. Takže odtud pramení zdroj nákazy, která se už mezi tímto obyvatelstvem šíří. Indiáni na druhou stranu nejsou ochotni nastoupit do nemocnic, protože tento systém je pro ně nežádoucí. Takže pro ně Brazílie buduje speciální nemocniční zařízení.“



Solidní zdravotnictví

Brazilské zdravotnictví je podle české velvyslankyně na dobré úrovni. „Samozřejmě v Česku jsme zvyklí na velmi kvalitní systém veřejného zdravotnictví. A ten nenajdeme ani v nám bližších zemích, natož v Brazílii. Systém integrovaného veřejného zdravotnictví zde ale funguje poměrně dobře, je na špici zemí latinské Ameriky.“



„Ale musíme vzít v úvahu to, že jde o obrovskou zemi a systém je to omezený. Takže když je něco dobré a není to drahé, tak jsou na to velké fronty. A když jsou velké fronty, tak některé služby a specializovaná vyšetření mohou být méně dostupné. Jinak soukromý systém je tu na prvotřídní úrovni.“

Ekonomické dopady pandemie budou podle ambasadorky velmi dramatické. „Prognóza hovoří o propadu HDP kolem sedmi procent. Velkou výzvou je ale to, že hodně lidí se zde nachází v šedé ekonomice a přes 10 milionů lidí jsou na hranici bídy. Tam se lze domnívat, že dopady budou velmi bolestné. Ale život je jako voda, krize bude překonána a bude se pokračovat dál.“



Restriktivní opatření v Brazílii podle velvyslankyně stále trvají a jejich uvolňování se v regionech liší. V některých částech země už se otevírají obchodní centra, ale jinde jsou stále uzavřená. Nepřístupná jsou i nadále sportoviště, platí zákaz kulturních akcí. Uzavřené jsou téměř po celé zemi školy a výuka probíhá online. „Zatím nebylo upřesněno, kdy budou omezení zrušena,“ uzavírá Sandra Lang Linkensederová.