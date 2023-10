Británie kuřáky nechce. Zvažuje, že zakáže prodej cigaret pro příští generaci

Nejmenované vládní zdroje listu řekly, že premiér zkoumá, zda by bylo možné zavést podobná opatření, jako loni v prosinci schválil Nový Zéland. Ten zavedl postupné zvyšování věkové hranice pro prodej tabákových výrobků. Lidé narození po roce 2008 si tak nebudou moci koupit v zemi cigarety ani po dosažení plnoletosti.

Novozélandský zákon zahrnuje zákaz prodeje tabákových výrobků komukoli, kdo se narodil 1. ledna 2009 a později, porušení se trestá pokutou až do výše 150 000 novozélandských dolarů (asi 2,2 milionů Kč). Zákaz bude doživotní.

„Tato legislativa urychluje pokrok směrem k nekuřácké budoucnosti,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Ayesha Verrallová v prohlášení.

„Tisíce lidí budou žít delší a zdravější život, zdravotnický systém si polepší o pět miliard dolarů, protože nebude muset léčit nemoci způsobené kouřením, jako jsou četné typy rakovin, infarkty, mrtvice a amputace,“ dodala.

Britský premiér podle informací The Guardianu nyní také stále uvažuje o tom, zda zavést pokuty ve výši deseti liber (280 Kč) za promeškání kontroly u praktického lékaře či vyšetření v nemocnici.

Sunakova kancelář nepopřela, že premiér uvažuje o zpřísnění protikuřáckých zákonů. Nákup cigaret je v Británii povolen od 18 let. Dříve to bylo už od 16 let, ale věkovou hranici v roce 2007 zvýšila tehdejší labouristická vláda.