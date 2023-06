Legalizace je nadosah. Němci se předhánějí o členství do „konopných klubů“

Co jsou „konopné kluby“? Mají to být „sdružení pěstitelů“, žádný „spolek huličů“, představuje si spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. V souladu s tím se v klubech a v okruhu 250 metrů nesmí konzumovat konopí. Přísně regulováno má být také pěstování, distribuce, členství a organizace prostor. Konopí může být distribuováno pouze členům, a to jen v „neutrálním balení nebo bez obalu“, aby nedocházelo k „pobídkám ke konzumaci“ pro mladé lidi. Povinný má být příbalový leták s uvedením hmotnosti, odrůdy, data sklizně, data minimální trvanlivosti a s procentuálním obsahem účinných látek THC a CBD. Kromě toho budou kluby každoročně hlásit úřadům, kolik konopí s jakým obsahem účinné látky v předchozím roce vypěstovaly a vydaly a jaké jsou jejich aktuální zásoby. Podle návrhu musí také průběžně dokumentovat, kde získávají semena, kolik rostlin pěstují nebo kterým členům kolik konopí předaly. Prostory a pozemky, v nichž nebo na nichž se droga skladuje a pěstuje, musí být oploceny a zabezpečeny. Musí být také dodržena minimální vzdálenost od škol a školek. Každý konopný klub také bude muset vypracovat koncepci ochrany zdraví a mládeže a jmenovat vyškoleného pracovníka prevence závislosti. Návrh zákona obsahuje také pravidla pro konzumaci marihuany na veřejnosti. I když konopí podle něj bude v zásadě legalizováno, jeho kouření bude nadále zakázáno v okruhu 250 metrů od škol, školek, dětských hřišť, zařízení pro mládež a sportovních zařízení. Konzumace nebude povolena ani na pěších zónách mezi sedmou a dvacátou hodinou.