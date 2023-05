Švédové již skoro nekouří. Země se má brzy stát smoke-free

Podle Švédů je hlavní předpoklad k vytvoření společnosti bez kouře a tabáku celkově otevřený přístup k alternativním výrobkům. Logiku věci podporuje výše spotřební daně vycházející z konceptu harm reduction. To znamená, že klasický tabák je zdaněn nejvíce a jeho méně škodlivé alternativy naopak méně.

Data, která švédské úřady zveřejnily v listopadu roku 2022, nasvědčují, že skandinávské zemi chybí už jen krůček k překročení hranice tzv. smoke-free society. Tímto označením se může pochlubit stát, kterému se podařilo snížit podíl kuřáků v populaci pod 5 procent. Švédsko se momentálně nachází na 5,6 % s tím, že vše nasvědčuje tomu, že nastolený trend se jen tak nezastaví. Při pohledu do historie ovšem zjistíme, že co do startovních podmínek na tom bylo severské království obdobně jako další evropské státy.

Nejvyšší počty kuřáků Švédsko evidovalo v roce 1963. Historické statistiky hovoří o tom, že tehdy kouřilo cigarety až 36 % obyvatel. Mezi muži to bylo dokonce 49 %. V nadcházejících letech ale nastal obrat, který lze přičítat hlavně otevřenosti země, politiků i obyvatel k všemožným více i méně tradičním tabákovým a nikotinovým alternativám. Mezi lety 2006 až 2020 poklesl počet kuřáků o neuvěřitelných 60 %, což je suverénní rekord mezi všemi státy Evropské unie. S tím souvisí fakt, že i aktivní kuřáci ve Švédsku spotřebují méně cigaret než jejich kolegové z dalších unijních zemí.

Evropská unie si se Švédskem do průměrného počtu kuřáků rozhodně nezadá. Na unijní úrovni je tato míra momentálně ustálena na 23 procent, což je skoro pětkrát více než ve skandinávské zemi. Navíc jde o jediný evropský stát, kde se reálně povedlo vychovat celou smoke-free generaci. Počet mladistvých kuřáků je ustálen na 3 procentech, což je opět méně než v kterékoli další evropské zemi.

Česko na společnost bez kouře čeká

U nás tabákové výrobky podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) loni kouřilo 24 procent obyvatel ČR. Další desetina populace užívala elektronické cigarety, 6,6 procenta zahřívaný tabák a 2,8 procenta nikotinové sáčky. U mladých jsou nejoblíbenější elektronické cigarety, které užívá každý čtvrtý, a nikotinové sáčky užívané šesti procenty ve věku 15 až 24 let. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kuřáků v populaci mírně ubývá.

Ze studie dále vyplývá, že kuřáků elektronických cigaret přibývá. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil desetinásobně, proti loňsku na dvojnásobek. Proti roku 2019 dvojnásobek lidí užívá zahřívaný tabák, je jich 6,6 procenta. V kategorii u nás dominují společnosti British American Tobacco a Philip Morris International. První jmenovaná nyní uvádí na trh novinkou s názvem glo HYPER X2 AIR. Ta funguje na principu indukčního ohřevu New Heating Technology, díky které se tabáková náplň zahřívá rychle a rovnoměrně.

„Mezi nejmladšími jsou nejpopulárnější elektronické cigarety a nikotinové sáčky,“ uvedla Marie Nejedlová ze SZÚ. Mezi lidmi ve věku 15 až 24 let je devět procent uživatelů nikotinových sáčků, za dva roky podle ní podíl vzrostl o třetinu. „V nikotinových sáčcích se nikotin v daleko větším množství dostává do těla, takže koncentrace nikotinu bude pravděpodobně daleko vyšší než u kuřáků standardních cigaret,“ doplnil ministr. Kardiologové podle něj varují, že to vede k vysokému riziku uzavírání cév.

Stopka dýmu

Jedna z možných odpovědí se skrývá v tradici, která se nazývá snus. Jde o švédský výrobek s dlouhou historií, který je domácími ceněn natolik, že si země po svém vstupu do EU vyjednala exkluzivní výjimku ze zákazu prodeje tohoto výrobku. Zatímco v jiných zemích jej legálně neseženete, ve Švédsku jde stále o jednu z nejpopulárnějších alternativ ke klasickým cigaretám. Snus je vlhký a pasterizovaný bezdýmný orální tabákový výrobek, který je užíván už od 70. let minulého století. Jeho užívání je považováno za jeden z hlavních důvodů nízkého počtu kuřáků i nižší incidence vážných onemocnění.

Tabákové sáčky snus byly na trh poprvé uvedeny roku 1973 a od tohoto roku také ve Švédsku klesá počet uživatelů cigaret. Od roku 1963 se tak podařilo snížit počet kuřáků z 1,9 milionu na méně než milion v roce 2012, přičemž dnes oficiální statistiky hovoří o čísle 580 tisíc. S tím, jak se tyto cifry snižují, koreluje naopak zvyšování počtu uživatelů snusu. Odhaduje se, že sáčky na denní bázi užívá cca 20 procent obyvatel. Často jsou mezi nimi ještě nedávno aktivní kuřáci, kteří hledají nejefektivnější cestu, jak se zlozvykem přestat.

Odborné studie naznačují, že užívání snusu s sebou nese podstatně menší riziko rozvoje závažných onemocnění spojených s užíváním tabáku. V tomto ohledu se švédským příkladem inspirují i další země mimo Evropu. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dokonce v roce 2019 dovolil tabákovým společnostem, aby v souvislosti s marketingem snusu používaly claim odkazující na „redukci zdravotních rizik“. Obecně se odhaduje, že pokud by se všechny země světa postavily k tabákovým a nikotinovým alternativám stejně jako Švédsko, bylo by možné ročně zachránit 355 tisíc lidských životů. Vzhledem k tomu, že je snus ale ve většině Evropy zakázán, musí státy upnout zrak k jiným výrobkům.

Otevřená a transparentní společnost

Švédové se podobně jako ke snusu staví i k běžně dostupným smoke-free alternativám, které zažívají globální tržní boom hlavně v posledním desetiletí. E-cigarety, nikotinové sáčky i nahřívaný tabák jsou produkty, které jsou v zemi běžně dostupné a podílejí se na snižování počtu kuřáků cigaret. I politická reprezentace si uvědomuje, že v duchu harm reduction je třeba kuřáky přesvědčit, aby dali vale cigaretám a šanci méně škodlivým alternativám. S tím, jak se nabídka produktů rozšiřuje, získává si stále více zákazníků – zejména z řad těžce dosažitelné kategorie kuřáků, které nepřesvědčil snus. Ve společnosti navíc panuje všeobecný konsensus na tom, že bezpečnější alternativy by měly být prezentovány jako prostředek k zanechání kouření, na čemž se spolupodílí i stát formou osvětových kampaní.

Rozšíření nabídky alternativních produktů vedlo ve Švédsku i k tomu, že se v užívání podařilo eliminovat rozdíly mezi muži a ženami, zejména ve věkové skupině od 16 do 29 let. Počet uživatelek tabákových výrobků za posledních 10 let klesl o 6,1 % a počet uživatelek snusu a nikotinových sáčků naopak vzrostl o 3,5 %. V roce 2020 užívalo 9,7 % žen nikotinové sáčky a e-cigarety, u mužů to bylo 5,4 %. Na denní bázi užívalo e-cigarety 8 % žen a 5 % mužů pak užívalo na denní bázi e-cigarety.

Bez zákonů to nešlo

Posledním dílem skládačky na cestě bez kouře je samotná zdravotnická legislativa, která staví na komplexní provázanosti a otevřeném přístupu k méně rizikovými alternativám typu snusu, nikotinových sáčků, nahřívaného tabáku a elektronických cigaret. Švédové je mohou nakupovat on-line i v kamenných prodejnách s tím, že tabákové firmy nejsou při jejich marketingu svazovány žádnými extrémními zákazy a omezeními. To přispívá k jejich všeobecné známosti a popularitě.

Zatížení tohoto typu produktů spotřební daní je specifickou kapitolou. Alternativní výrobky jsou obecně dostupnější za cenově příznivějších podmínek, což úzce souvisí právě se sazbou spotřební daně. Zahřívaný tabák je zatížen daní, která představuje pouhých 36 % standardní spotřební daně, která je uvalena na klasické cigarety, u nikotinových sáčků je to dokonce pouhých 8 %. Jde o logiku vycházející z hodnocení rizik a přístupu harm reduction. Čím méně je výrobek škodlivý, tím menší sazbou je zatížen.