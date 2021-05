Británie odpovídá na výhrůžky Francie. K Jersey míří dvě vojenské lodě

K Jersey ve čtvrtek ráno na příkaz premiéra Borise Johnsona dorazily z britského Portsmouthu vojenské lodě HMS Tamar a HMS Severn. HMS Tamar armáda využívá teprve od ledna a pořídila ji právě kvůli ochraně rybolovných práv v britských vodách.



Britská vláda tak reaguje na „nepřiměřené a nepřijatelné“ výhrůžky ze strany francouzské ministryně námořní dopravy a rybolovu Annick Girardinové. Ta na úterní schůzi parlamentu pohrozila ostrovu odříznutím od elektřiny, pokud se spor o rybolovná práva nevyřeší.

„Jak víte, brexitová dohoda poskytuje prostor pro odvetná opatření a my jsme připraveni je použít. Mrzí mě, že to musí dojít tak daleko, ale uděláme to, pokud budeme muset,“ řekla.



Francie tvrdí, že místní úřady na Jersey nově zavedly podmínky pro udělování licencí francouzským rybářům, které odporují obchodní dohodě mezi Británií a Evropskou unií uzavřené na sklonku loňského roku. A rybáři si stěžují, že pomalým vydáváním povolenek se úřady na ostrově snaží zabránit tomu, aby tam Francouzi lovili.

Zhruba šedesát francouzských lodí chce proto ve čtvrtek na protest blokovat přístav na ostrově. Dvě britské ozbrojené lodě kvůli tomu mají „monitorovat situaci“, uvedla BBC.

Británie už dříve odmítla, že by byla zodpovědná za pomalé vydávání povolenek rybářům. Vzkázala také, že k unijním lodím přistupuje na základě podkladů, které jí dodává Evropská komise.



Ostrov Jersey je součástí Normanských ostrovů, jež jsou britským závislým územím. Žije na něm asi 108 tisíc lidí. Kvůli geografické blízkosti s Francií ostrov spoléhá na dodávky elektřiny z Francie pomocí podmořských kabelů.

Spory ohledně rybolovu byly jedním z hlavních bodů sváru mezi evropskými a britskými vyjednavači před přijetím pobrexitové obchodní dohody mezi Bruselem a Londýnem a zůstávají předmětem sporu i nyní.

V dubnu francouzští rybáři protestovali proti pomalému udělování rybářských licencí do britských vod tím, že hořícími barikádami blokovali přístup kamionů s britskými úlovky do města Boulogne-sur-Mer, kde se nachází největší evropské středisko na zpracování ryb.