Britský volební superčtvrtek. Ve hře je osud Skotska i post starosty Londýna

Volební místnosti se za přísných protiepidemických opatření otevřou v 07:00 místního času (08:00 SELČ) a uzavřou se ve 22:00 (23:00 SELČ).

Británii čeká skutečný supervolební čtvrtek. Místních voleb bude rekordní počet, protože ty které se měly konat před rokem, byly odloženy kvůli koronavirové pandemii. Nově obsazena musí být zhruba 5000 křesel ve 145 místních radách jenom v Anglii, kde se bude rovněž volit přímo 14 starostů, včetně toho londýnského.

V Anglii a Walesu budou lidé volit 39 policejních komisařů. Ve skotském parlamentu je ve hře 129 poslaneckých křesel, ve velšském 60. Dále je třeba zvolit 25 členů Londýnského shromáždění (London Assembly), což je orgán, který kontroluje správu Velkého Londýna i činnost starosty hlavního města. V severoanglickém volebním obvodě Hartlepool navíc budou doplňovací volby do britského parlamentu.

Dá se očekávat, že voliči hlasováním částečně vyjádří také svůj názor na to, jak konzervativní vláda premiéra Borise Johnsona zvládla pandemii covidu-19. V zatím posledních místních volbách v květnu 2019 utrpěla Konzervativní strana výrazné ztráty, parlamentní volby v prosinci téhož roku ale vyhrála.

V krátké předvolební kampani, přerušené úmrtím prince Philipa, se Konzervativní strana těšila silnější podpoře než opoziční labouristé. Významným členem opoziční levicové strany je například i londýnský starosta Sadiq Khan, který usiluje o znovuzvolení. Vše přitom nasvědčuje tomu, že 50letý Khan funkci obhájí.

Velká pozornost je upřena na volby do skotského parlamentu. Vítězství by měla obhájit Skotská národní strana (SNP) premiérky Nicoly Sturgeonové. Předvolební průzkumy naznačovaly, že by SNP neměla získat absolutní většinu, což může zkomplikovat její snahy o vyhlášení nového referenda o odtržení od zbytku Spojeného království. Místní Zelení, kteří jsou rovněž pro nezávislost a s SNP v minulosti spolupracovali, by však mohli získat až devět křesel, a mohla by se tak utvořit většina žádající nezávislost Skotska.

V době prvního referenda v roce 2014 se hovořilo o tom, že podobné hlasování přichází na pořad dne jen jednou za generaci. Skotové však tvrdí, že situaci výrazně změnil britský odchod z Evropské unie: většina Skotů totiž hlasovala v brexitovém referendu z roku 2016 pro setrvání v evropském bloku. S novým hlasováním nesouhlasí Londýn.