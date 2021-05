Spor o rybáře. Vypneme vám elektřinu, hrozí Francie ostrůvku Jersey

„Jak víte, brexitová dohoda poskytuje prostor pro odvetná opatření, a my jsme připravení je použít. Mrzí mě, že to musí dojít tak daleko, ale uděláme to, pokud budeme muset,“ řekla podle CNN francouzská ministryně námořní dopravy Annick Girdardinová na úterní schůzi parlamentu.

Výhrůžka vůči ostrůvku nedaleko francouzských břehů přišla poté, co si francouzští rybáři začali stěžovat, že jim úřady brání lovit na Normanských ostrovech, mezi které patří i Jersey.

Ostrov je na francouzské elektřině dodávané třemi podmořskými kabely závislý až z 95 procent. A francouzští rybáři jsou zase závislí na něm. Jedině tam totiž mohou získat povolení lovit v britských vodách, píše list The Independent.

Nejdřív však zájemci musí prokázat, že to dělali už pět let před britským referendem o odchodu Velké Británie z Evropské unie. To se konalo v roce 2016, samotný brexit pak oficiálně nastal na konci loňského ledna. Jen za pátek takovou povolenku dostalo jednačtyřicet francouzských lodí.

Paříž ovšem tvrdí, že si Britové vymysleli další podmínky, o které jí neřekli. Rybáře prý omezují v tom, kde a jak dlouho mohou lovit. Spor o povolenky z Jersey je tak další v řadě konkrétních dopadů brexitu. Právě rybolov byl přitom jednou z hlavních překážek během jednání o novém uspořádání vztahů mezi Británií a EU.

Francouzští rybáři už minulý měsíc v přístavu zablokovali náklad s britskými úlovky na protest proti dodatečným pravidlům, které jsou podle nich jen projevem přílišné byrokracie. „Mysleli jsme si, že to bude jen otázka dní. Ale už celé měsíce jsme se nepohli vpřed,“ řekl tehdy agentuře Reuters zástupce rybářů Bruno Margolle.

Jersey má stejně jako ostatní Normanské ostrovy autonomní vládu a formálně není součástí Británie. Coby korunní závislé území ovšem patří do vlastnictví britské koruny a vláda Spojeného království ho reprezentuje v obranných a zahraničněpolitických záležitostech.

Británie už dříve odmítla, že by byla zodpovědná za pomalé vydávání povolenek rybářům. Vzkázala také, že k unijním lodím přistupuje na základě podkladů, které jí dodává Evropská komise.

Jerseyský ministr pro vnější vztahy Ian Gorst pak uvedl, že si je vědom, že jsou Francie a EU „nešťastné z podmínek uvalené na rybářské licence a rybolov obecně“.

Bere je prý velmi vážně a vláda na ně obsáhle odpoví. „Naše vláda nicméně jednala na základě právního doporučení, v dobré víře a s ohledem na protidiskriminační a vědecké principy v každé fázi těchto řízení,“ dodal.