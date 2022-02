Jídlo, léky i bomby. Jak to vypadá v Užhorodu ve štábu ukrajinského odboje

Užhorod je teď ještě jednou věcí klíčový: Musí tudy projít zhruba třetina lidí, kteří utíkají před válkou na Slovensko či do České republiky. Vznikla tady neuvěřitelně organizovaná „partyzánská“ skupina Ukrajinců napojená na místní politiky a nejzámožnější podnikatele ze západní Ukrajiny. Denně teď zásobují vojáky na frontě vším, co potřebují, a vším, co k hranicím proudí ze západní Evropy. Reportéři MF DNES se do Užhorodu dostali právě s nimi.