Dopadla k nám ukrajinská raketa S-300, sestřelili jsme ji, oznámilo Bělorusko

Běloruská protivzdušná obrana okolo 10:00 místního času (8:00 SEČ) sestřelila protiletadlovou raketu S-300 vyslanou z Ukrajiny, uvedlo ve čtvrtek podle agentury TASS běloruské ministerstvo obrany.

Části rakety dopadly podle ministerstva u vesnice Harbacha, která leží v Brestské oblasti nedaleko ukrajinských hranic.

Informace o případných obětech na životech nebo zraněných zatím nejsou. Z nařízení běloruského vůdce Alexandra Lukašenka příčinu incidentu prošetřují kriminalisté a odborníci z ministerstva obrany.

Minsk nejprve zkoumal dva možné scénáře, napsala agentura Belta. Podle prvního mohlo jít o nechtěný incident podobný tomu v Polsku, jehož území v polovině listopadu zasáhla střela ukrajinské protivzdušné obrany během toho, co se Ukrajina bránila ruským náletům.

Nakonec však Minsk oznámil, že ukrajinskou raketu S-300 sestřelila běloruská protivzdušná obrana. Informovala o tom agentura TASS.

Ruští vojáci v Bělorusku

Rusko má v Bělorusku v současnosti asi 10 200 vojáků, uvedl ve středu 28. prosince v ukrajinské televizi náčelník ukrajinské pohraniční stráže Serhij Dejneko.

Pohraniční stráž, vojenská rozvědka a armádní průzkum podle náčelníka nepřetržitě monitorují situaci u severního souseda, s čímž pomáhají také „utajovaní pomocníci“. Všechny tyto zdroje se shodují, že momentálně nemá nepřítel „reálné možnosti“ rozpoutat z Běloruska novou ofenzivu.

Bělorusko, nejbližší spojenec Moskvy, se do ruské války proti Ukrajině přímo nezapojilo, nicméně dalo Rusům k dispozici své území a letecké základny.

Z běloruského území vedla ruská vojska na počátku invaze ofenzívu ve směru na ukrajinské hlavní město Kyjev, v jehož blízkosti byli vysazeni také ruští výsadkáři. Na jaře se ale ruská vojska z okolí ukrajinské metropole stáhla.

Spekulace o případném přímém zapojení Běloruska do ruské agrese zesílily i kvůli nedávné návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Minsku. Někteří pozorovatelé pokládají další útok z Běloruska za dříve či později nevyhnutelný, protože žádná kratší cesta do Kyjeva nevede, jiní zase poukazují na nebezpečí, že by útok vedený k západním hranicím Ukrajiny mohl zemi odstřihnout od životně důležitých dodávek západních zbraní a munice.

Další konstatují, že ustavičná, byť možná hypotetická hrozba ze severu nutí Kyjev mít na hranicích z Běloruskem část sil, tolik potřebných na jiných úsecích bojiště.