Zdrogovaný střelec v Texasu zabil osmileté dítě a další čtyři lidi. Je na útěku

Případy střelby do lidí v USA s oběťmi na životech 16. března 2021 - Po střelbě ve třech masážních salonech v Atlantě a jejím okolí zemřelo osm lidí, šest z nich byly ženy asijského původu. Policie v souvislosti s útokem zadržela 21letého Roberta Aarona Longa. Podezřelý vyšetřovatelům řekl, že se potýká se závislostí na sexu, a odmítl rasový motiv. 22. března 2021 - Deset lidí včetně policisty zabil střelec v supermarketu ve městě Boulder v americkém státě Colorado. Podezřelý byl zraněn a zadržen. Policie ho identifikovala jako 21letého muže jménem Ahmad Al Aliwi Alissa. Vyšetřování ukázalo, že je psychicky nemocný. 15. dubna 2021 - Osm lidí přišlo o život při útoku střelnou zbraní u logistického centra kurýrní služby FedEx ve městě Indianapolis. Podle vyjádření policie se útočník, kterým byl podle vyšetřovatelů 19letý Brandon Scott Hole, bývalý zaměstnanec firmy FedEx, na místě zastřelil krátce předtím, než přijela policie. 26. května 2021 - Po střelbě v železničním depu v kalifornském San Jose přišlo o život devět lidí. Zemřel i pachatel, 57letý Samuel Cassidy. Bývalý pracovník regionálního dopravního podniku spáchal sebevraždu, jakmile jej zasahující policisté zahlédli. 14. května 2022 - Osmnáctiletý útočník bílé pleti v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zastřelil deset lidí a další tři zranil. Následně se vzdal policii. 24. května 2022 - Při střelbě na základní škole v texaském městečku Uvalde, kde je silně zastoupena hispánská komunita, zemřelo 19 dětí a dva dospělí. Osmnáctiletého pachatele Salvadora Ramose zastřelila policie. 4. července 2022 - Po střelbě v průvodu k oslavám Dne nezávislosti ve městě Highland Park nedaleko Chicaga zahynulo sedm lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Muž podezřelý ze střelby, 21letý Robert E. Crimo III., byl obviněn ze 117 trestných činů. Crimo podle prokuratury vypálil ze střechy jedné z budov do davu více než 80 ran. Několik hodin po útoku unikal, později ale policisté obklíčili jeho dům a zadrželi ho. Podle policie střelec útok plánoval několik týdnů a legálně si koupil pět zbraní, včetně vysoce výkonné pušky, kterou nakonec použil. 13. října 2022 - Pět lidí, včetně policisty mimo službu a 16letého chlapce, bylo zabito při střelbě ve městě Raleigh ve státě Severní Karolína na jihovýchodě Spojených států. Policie oznámila, že pachatelem byl 15letý chlapec. 22. - 24. ledna 2022 - Tři hromadné střelby ve třech dnech si v Kalifornii vyžádaly 19 obětí. Při nejhorší z nich zabil 22. ledna střelec 11 lidí v tanečním sále při oslavách lunárního Nového roku ve městě Monterey Park, o den později poblíž San Franciska zabil jiný pachatel sedm lidí při dvou vzájemně souvisejících incidentech. Po přestřelce 24. ledna zemřel jeden člověk a osm dalších utrpělo zranění na čerpací stanici ve městě Oakland. 17. února 2023 - Při střelbě na několika místech vesnice Arkabutla na severu státu Mississippi přišlo o život šest lidí. Útočník byl zadržen. Poprvé zřejmě útočník střílel kolem 11:00 místního času (18:00 SEČ) před zdejším obchodem, kde zabil jednoho muže. Další obětí se podle televize WMC-TV stala žena, kterou zastřelil v jejím domě. Později policisté objevili i čtyři další zastřelené, dva v domě a dva venku na silnici nedaleko domu podezřelého. Ten byl zadržen bez problémů. 10. dubna 2023 - Střelba v budově banky Old National Bank v centru amerického města Louisville si vyžádala pět mrtvých včetně střelce a osm zraněných. Palbu zahájil zaměstnanec banky, který dění přenášel živě na Instagram, uvedla policie. Oběti byly ve věku od 40 po 64 let. Policie byla na místě během tří minut a útočníka v přestřelce zastřelila. Zranění utrpělo devět lidí, včetně dvou policistů. Do hlavy byl zasažen šestadvacetiletý Nickolas Wilt.