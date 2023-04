Texaské policii se nedaří dopadnout muže, který zastřelil pět sousedů

Střelba v malém městě vzdáleném asi 90 kilometrů severně od Houstonu se odehrála v pátek před půlnocí místního času (v sobotu ráno SELČ, pozn. red.). Do domu, v němž bylo deset lidí, vtrhl soused, kterého předtím rodina prosila, aby na své zahradě nestřílel, protože budí děti. Muž pak začal pálit z útočné pušky.

Policie po něm po masakru, který si vyžádal životy osob původem z Hondurasu, začala pátrat. Ani po 18 hodinách se jí ale Oropezu, který může být nadále ozbrojen, nepodařilo dopadnout. Začala proto hledat na území vzdáleném až 32 kilometrů od místa činu.

„Může teď být kdekoliv,“ uvedl místní šerif Greg Capers, podle něhož sice policie našla oblečení a telefon, pak ale psi ztratili stopu.

Oběti trestného činu jsou ve věku od osmi do 31 let. Všechny mají střelná zranění „od krku nahoru“. Nikdo další nebyl zraněn, i když policie našla tři zakrvavené děti, a zdravotníci je tak pro jistotu vzali na vyšetření do nemocnice.

Podle agentury AP letos ve Spojených státech přibývá případů, kdy střelci zavraždí čtyři a více lidí. V průměru se takový případ stane jednou týdně. Statistiky ukazují, že za necelé čtyři měsíce od začátku roku přišlo v 18 takových případech střelby o život přinejmenším 88 osob.