Na 12 bizonů od Velkého kaňonu 45 tisíc lovců. Rozhodne loterie

Dobrovolníci měli na registraci do loterie 48 hodin. V této lhůtě se nashromáždilo 45 tisíc přihlášek. Asi patnáct procent přihlášených pochází z Arizony, kde se park nachází, třetina jich je z Texasu, Kalifornie, Utahu či Colorada.



Úřady nyní vyberou náhodně 25 jmen. Unikátního odstřelu plánovaného na letošní podzim se bude moci zúčastnit prvních dvanáct z těch zájemců, kteří doručí úřadům požadovaná potvrzení a formuláře. Mezi ně patří například doložení zkušeností z lovu a schopnosti ovládat střelné zbraně.

Vybrané šťastlivce, kteří se finální verdikt dozvědí do 17. května, však čeká namáhavá práce. V parku se nebudou moci pohybovat v motorových vozidlech a k odtažení mrtvého bizona, jenž může vážit i přes 900 kilogramů, nebudou moci použít ani domácí zvířata.



Zastřelené bizony budou muset přímo na místě vyvrhnout jen s pomocí svého podpůrného týmu, jehož členy si mohou sami zvolit. Práci by jim mohl zkomplikovat i sníh, některé oblasti na severu parku se nachází v nadmořské výšce kolem 2500 metrů.

Jen jeden bizon za život

Správci parku zdůrazňují, že se nejedná o lov, který je na území národních parků zakázán. Bizony lze lovit v Arizoně jen mimo území parků, povolenka pro Američany z jiných koutů USA však může stát až 5 400 dolarů (116 tisíc korun).

Každému lovci také úřady povolují ulovit za život jen jediného bizona. Kusy odstřelené v rámci chystané akce se dobrovolníkům do jejich lovecké historie nezapočítají.

Podle archeologa Matta Malleryho, který se do loterie rovněž přihlásil, je zredukování počtu bizonů v parku potřeba k udržení rovnováhy v tamním ekosystému a využití dobrovolníků je pro úřady levným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

„Je to potřeba udělat kvůli údržbě,“ řekl listu The Guardian. „A když už to bude někdo dělat, tak to klidně mohu být já,“ dodal účastník loterie.



Správa parku neplánuje snížit počet bizonů nijak drasticky, každý z vylosovaných šťastlivců dostane povolení odstřelit jen jediné zvíře, které si následně bude moci ponechat.

Správci odhadují, že se v parku nyní nachází 300 až 500 bizonů, jejich počet přitom chtějí postupem času zredukovat na 200. Kromě odstřelu již delší dobu pracují rovněž na přesunech zvířat, a to buď do jiných částí volné přírody nebo na farmy.