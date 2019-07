VIDEO: Devítiletou holčičku nabral na rohy bizon. Rodiče stihli utéct

Incident zachytila osmnáctiletá Hailey Daytonová. „S bratrem jsme se koukali na teplé prameny, když jsme viděli skupinu lidí, jak běží po pěšině k mostu. Přes stromy jsme viděli, jak si bizona nějací lidé hladí, byli hrozně blízko,“ řekla dívka pro NBC News.

Video se později objevilo na Twitteru, nyní koluje světovými médii. Na nahrávce je vidět, jak se bizon rozbíhá proti třem lidem. Dvěma z nich se podařilo utéct, holčička však nestihla zareagovat a bizon ji nabral na rohy a vyhodil do vzduchu. Poté ji naštěstí nechal být.



Skupina údajně stála pouze zhruba jeden až tři metry od zvířete, a to po dobu nejméně dvaceti minut. To ho zřejmě vydráždilo a rozhodl se zaútočit. Dívka byla nejprve ošetřena místními zdravotníky. Poté ji rodina vzala na ošetření do místního zařízení Old Faithful Clinic, odkud byla následně propuštěna. Bližší informace o jejím zdravotním stavu nejsou známé, okolnosti nehody se stále vyšetřují.



Skupina, jejíž byla holčička členem, byla na prohlídce Yellowstonského národního parku, konkrétně oblasti Old Faithful Geyser. Čítala asi padesát lidí.

Zaměstnanci Yellowstonského parku upozorňují, aby se návštěvníci k velkým zvířatům nepřibližovali na vzdálenost kratší než 23 metrů. Samec dospělého bizona může vážit i přes 900 kilogramů a běžet rychlostí až 30 kilometrů za hodinu. Podle odhadů z loňského srpna jich v Yellowstonském národním parku žije přes čtyři a půl tisíce.