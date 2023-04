Nůžky na nehty a lepidlo. Strůjce obřího úniku z Pentagonu usvědčí detaily

Americké ministerstvo spravedlnosti již zahájilo formální trestní vyšetřování, na kterém spolupracuje s Pentagonem, který provádí vlastní zhodnocení škod způsobených únikem citlivých informací.

Pentagon už uvedl, že zveřejnění dokumentů představuje velmi vážné riziko pro národní bezpečnost USA.

Dokumentů je dohromady více než sto a obsahují kritické informace nejen o válce na Ukrajině, ale i o rozsahu, v jakém tajné služby Spojených států špehují další země.

Co je v uniklých dokumentech Pentagonu?

List The Washington Post (WP) uvedl, že za únikem stojí milovník zbraní s přezdívkou OG ve věku kolem 25 let, který pracoval na vojenské základně. Tajné materiály publikoval na diskuzní platformě Discord, kterou mají v oblibě hráči počítačových her. O jejich prvním zveřejnění na Discordu už dříve informovala investigativní platforma Bellingcat. WP vychází z rozhovorů s členy skupiny, kteří znají i osobní jméno OG, ale nechtějí jej poskytnout.

Ministerstvo spravedlnosti ani Pentagon zatím informaci listu nepotvrdil. Fotky uniklých dokumentů ale obsahují určité stopy, které by mohly vést k OG. Na jedné jsou například dokumenty vidět na stole, kde je též lahev lepidla Gorilla, obrázek lovecké pušky či nůžky na nehty. Některé se též vyskytují na rudě svítící klávesnici.

Na pozadí některých fotografií jsou podle WP též vidět předměty a nábytek, které hráči viděli též v bytu, odkud s nimi OG mluvil přes video. To může být užitečné pro usvědčení OG ze spáchání činu.

Jak vyšetřování probíhá?

Dva bývalí vyšetřovatelé sdělili agentuře Reuters, že ministerstvo nejprve prověří, kdo měl přístup k dokumentům. Využívají se při tom různá vodítka. Jedním z nich například je, že řada z nich má na sobě emblém Sboru náčelníků štábu. Dokumenty vypadají, že jsou denní aktualizací zpravodajských informací pro předsedu sboru náčelníků štábů a ministra obrany.

Fotografie též ukazují, že v pravém horním horu některých materiálů jsou časové údaje o tom, kdy byly vytištěny. Ne všechny tiskárny mají povolení tisknout tajné dokumenty. Ty s autorizací mají speciální identifikační číslo, uvádí stanice CBC News s odkazem na nejmenovaného činitele.

Podle WP se zdá, že materiál byl vytištěn na obyčejném papíře. Dokumenty z fotografií jsou ukazují pomačkané, jako kdyby je někdo složil do kapsy. Mohlo by to naznačovat, že dotyčný neměl dostatečné pověření si je vzít domů, uvádí stanice CNN.

Někteří činitelé uvádí, že zřejmě fungují bezpečnostní opatření, přijatá USA po vyzrazení citlivých amerických informací bývalý pracovníkem CIA Edwardem Snowdenem. „V jistém smyslu to říká, že systémy, které byly zavedeny, aby zabránily masivním krádežím informací, například na USB flashkách, fungují,“ řekl CBC News jeden bývalý vysoce postavený činitel. „Vypadá to, že někdo vynesl dokumenty z budovy staromódním způsobem.“

Velká výzva

Poté, co vyšetřovatelé omezí seznam podezřelých, pokusí se zřejmě vytvořit rejstřík telefonních čísel, jenž zaznamenává všechna čísla volaná z konkrétní telefonní linky. Taktéž mohou usilovat o získání příkazu k prohlídce cloudových účtů a elektronických zařízení.

Podle bývalého generálního inspektora zpravodajské komunity Michaela Atkinsona vyšetřovatelé mohou nalézt elektronické otisky prstů toho, kdo dokumenty vynesl ven. „Myslím, že tohle se pravděpodobné. Nepůsobí to na mě jako perfektní zločin,“ uvedl Atkinson.

Bývalý vedoucí stanice CIA v Moskvě Danniel Hoffman ale upozorňuje, že dokumenty mohou mít na sobě falešné stopy, jako jsou nepravé časy vytištění, aby pachatelé zmátli své pronásledovatele. „Bude velká výzva přijít na kloub tomu, co se stalo. Možná se to nikdy nedozvíme,“ varuje.

Vyšetřovatelé nevyloučili možnost, že by dokumenty mohly být zfalšovány. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že obsahují „závažný stupeň nepřesností“ a tvrzení v nich obsažená mohou šířit dezinformace.