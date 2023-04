Kreml se těžce hádá kvůli Ukrajině, USA naslouchají, naznačují uniklé spisy

Nová sada tajných amerických dokumentů, která unikla na internet, odhaluje podrobnosti o sporech uvnitř vedení Ruska. Materiály popisují, jak tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany ze zatajování ruských ztrát na ukrajinských bojištích. Zároveň svědčí o tom, že by únik informací mohl být mnohem rozsáhlejší, než se dosud zdálo, píše list The New York Times.