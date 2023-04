Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Důvod k panice není. V uniklých dokumentech z amerického Pentagonu není nic, co by už nebylo známo. Protiofenziva bude a o tom, jak bude probíhat, se Rusové dozvědí na poli bojů. Tak se teď ukrajinští činitelé snaží zmírnit škody poté, co se tajné dokumenty objevily na sociálních sítích. Někteří je znedůvěryhodňují, jiní jsou v hodnocení situace zdrženliví.