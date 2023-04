Skandálu Pentagonu si dlouho nikdo nevšímal. Uniklé spisy píšou i o spojencích

„Je mi špatně od žaludku,“ okomentoval své pocity k úniku vysoce citlivých údajů jeden ze zástupců Pentagonu. I další představitelé amerického ministerstva obrany jsou z rozsahu svého průšvihu v šoku. „Naší náladou je vztek,“ řekl anonymně jiný pracovník resortu pro portál Politico. „Je to masivní zrada,“ dodal.

Utajované americké materiály obsahují kritické informace o válce na Ukrajině, ale i o rozsahu, s jakým tajné služby Spojených států špehují další země. Širokou pozornost únik sice vzbudil teprve v posledních dnech, nicméně investigativní skupina Bellingcat tvrdí, že má důkazy o tom, že se alespoň některé dokumenty dostaly na světlo světa už v lednu. Další pak v únoru a březnu.

A to nečekaně na diskuzní platformě Discord, kterou mají v oblibě hráči počítačových her. Poté si je sdíleli lidé i na sociálních sítích včetně Twitteru či 4Chan. Podle Bellingcatu se některé spisy objevily i na fanouškovských kanálech youtuberů a hráčů Minecraftu. Američané zatím nevědí, jak se dokumenty dostaly na internet. A ani to, zda je další trapas ještě nečeká.

„Pravdivá a upřímná odpověď na vaši otázku je: ‚Nevíme,‘“ řekl novinářům bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. „A zda nám to dělá starosti? Myslíte si to zatraceně správně. Nevíme, kdo za tím stojí. Nevíme, jaký je jeho motiv,“ dodal. Oficiálně Pentagon v pondělí uvedl, že únik vysoce citlivých dokumentů představuje velmi vážné riziko pro národní bezpečnost USA.

Skutečnost, že dokumenty kolují online, podle mluvčího ministerstva obrany Chrise Meaghera může potenciálně podporovat dezinformace. Texty označil za vysoce utajovaný citlivý materiál. Okolnosti úniku se vyšetřují, dodal resort.

To je ale zajímavé, zní z Kremlu

Uniklé dokumenty jsou podle agentury Reuters označeny stupněm utajení NONFORN, což znamená, že je nelze poskytnout zahraničním zpravodajským službám. Výjimkou jsou spisy označené také FVEY neboli Five Eye (česky „pět očí“, což je aliance zpravodajských služeb zahrnující Austrálii, Kanadu, Nový Zéland, Británii a USA).

Protože však ne všechny dokumenty jsou označeny i jako FVEY, američtí představitelé se domnívají, že ten, kdo je vyzradil, mohl být Američan. Některé dokumenty navíc nesou označení FISA, což znamená, že byly shromážděny na základě zákona o dohledu nad zahraničním zpravodajstvím. Ten upravuje sledování elektronické komunikace v USA.

Přestože jsou některé spisy fakticky pozměněné, američtí představitelé se domnívají, že většina materiálů je pravá. Hlavní úpravou je podle dostupných údajů editorský zásah naznačující, že Ukrajina ve válce utrpěla větší ztráty než Rusko. Údajný originál hovoří o opaku. Tyto úpravy by podle analytiků mohly naznačovat, že jde o snahu Moskvy šířit dezinformace.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí prohlásil, že to jsou poměrně zajímavé dokumenty a že je Rusko nyní analyzuje. Ostatně o samotném Rusku se v nich údajně píše, že se americké tajné služby dokázaly „značně“ inflitrovat do ruské armády, žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina či interních debat tajné služby GRU. V některých případech díky tomu dokázaly varovat Ukrajince před plánovanými útoky.

Ukrajina ovšem právě kvůli rozsáhlému úniku amerických vojenských dokumentů z posledních týdnů musela změnit své válečné plány. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na zdroj v administrativě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

V dokumentech je zmíněna třeba protiletadlová obrana Kyjeva, která je klíčová proti ruským úderům, a mezinárodní pomoc ukrajinským silám. Uniklé dokumenty také odhalují klíčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojí a protivzdušnou obranou nebo velikost a připravenost praporů v kritické fázi války.

Kdo spadl do sítě? Egypt, Turecko i Haiti

Kromě Ukrajiny a Ruska se v „Pentagon papers“ zmiňují i mnohé další země, píše list The Washington Post (WP). Ruští žoldnéři z Wagnerovy skupiny prý například oslovili Turecko se žádostí, aby jim pomohlo obstarat zásoby. „Wagnerovci se sešli se svými tureckými kontakty s cílem nakoupit zbraně a vybavení (potřebné) pro aktivity v Mali a na Ukrajině“. Není nicméně jasné, do jaké míry Turci o cílovém využití zboží věděli a zda byly nějaké smlouvy vůbec uzavřeny, podotýká WP.

Turecko je členem NATO a balancuje mezi pomocí Ukrajině a udržováním dobrých vztahů s Ruskem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan také během uplynulého roku tlačil na to, aby se mírová jednání mezi oběma válčícími zeměmi konaly právě v Turecku.

Z vícero úhlů se uniklé dokumenty zabývají také Čínou. Jedním z nich je úvaha, že by útok Ukrajinců na ruské území za použití zbraní NATO mohl Číňany vtáhnout do války. A pokud by ukrajinská armáda udeřila na významný strategický cíl v Rusku či nějakého důležitého Rusa, pro Čínu by to mohlo znovu ospravedlnit vyslání smrticí pomoci Rusku.

Závažné je pak, pokud je pravdivé, zjištění o krocích egyptské vlády. Tamní prezident Abdal Fattáh Sísí prý totiž nedávno nařídil vyrobit 40 tisíc raket a tajně je poslat do Ruska. Část přísně tajného dokumentu ze 17. února shrnuje údajné rozhovory mezi Sísím a vrchními zástupci egyptské armády a zmiňuje také plány na dodávky dělostřelecké munice a střelného prachu do Ruska.

A to navzdory faktu, že Egypt je jedním z nejbližších spojenců USA a významným příjemcem americké vojenské a ekonomické pomoci. Právě proto měl Sísí údajně nařídit úředníkům, aby výrobu a dodávku raket do Ruska utajili a „vyhnuli se tak problémům se Západem“. „Nejsme si vědomi, že by se tento plán realizoval,“ poznamenal nejmenovaný americký vládní úředník.

Mluvčí egyptského ministerstva zahraničí k dokumentům uvedl, že egyptský postoj je od počátku založen na neangažovanosti v této krizi a na závazku udržovat stejný odstup k oběma stranám. „Nadále vyzýváme obě strany, aby ukončily nepřátelské akce a dosáhly politického řešení prostřednictvím jednání,“ dodal k válce na Ukrajině. Ta ochromila přístup Egypta k ukrajinské pšenici, která je pro zemi zcela zásadní. Káhira se obrátila na Moskvu s žádostí o pomoc, což možná naznačuje posílení vztahů mezi oběma zeměmi.

O Jižní Koreji se zase v jednom z nedatovaných dokumentů uvádí, že se tamní Národní bezpečnostní rada jen těžko vyrovnávala s americkou žádostí, aby země na Ukrajinu poslala své zásoby dělostřelecké munice. Soul se obával, že to naštve Moskvu, píše WP.

Jihokorejští představitelé už nicméně vydali prohlášení, podle nějž jsou údaje v uniklých spisech „nepravdivé“ a „upravené“. K podezřením, že americké tajné služby špehovaly citlivé debaty svého blízkého spojence, pak jihokorejský prezident Jun Sok-jol uvedl, že jsou „zcela falešné“ a že jakákoliv snaha ohrozit vzájemné spojenectví je činem poškozujícím národní zájmy.

Není však jasné, které části uniklého textu by měly být nepravdivé. Dokument podle agentury Reuters popisuje, kterak Jihokorejci údajně souhlasili s tím, že Američanům prodají své dělostřelecké granáty, ovšem s podmínkou, že koncovým uživatelem bude americká armáda. Interně však mezi bezpečnostními poradci kolovaly obavy, že toto zboží skončí na Ukrajině. Jihokorejské zákony přitom zakazují posílání zbraní tam, kde právě zuří válka.

Dokumenty také tvrdí, že maďarský premiér Viktor Orbán identifikoval Spojené státy jako jednoho ze tří předních protivníků své politické strany. Prohlásit to měl během únorové schůze k politické strategii Maďarska a údajně zmínil i americkou ambasádu v Budapešti. „Orbánův komentář představuje eskalaci míry protiamerické rétoriky v jeho projevech“, dodávají Američané.

A WP připomíná, že Orbán stupňuje své výpady proti USA od chvíle, kdy se do Bílého domu nastěhoval Joe Biden. Šéf maďarské vlády také na sociálních sítích označil Bidenova předchůdce Donalda Trumpa za svého „dobrého přítele“ a „jedinou naději“ pro Ukrajinu. Trump přitom těsně před ruskou invazí hlásal, že je počínání diktátora Vladimira Putina chytré a geniální. Až později válku odsoudil a nyní tvrdí, že za jeho vlády by se vůbec nekonala.

Vláda zbídačeného Haiti prý zase žádala Wagnerovce, aby jí pomohli bojovat proti zločineckým gangům, které ovládají část hlavního města a na svědomí mají už tisíce mrtvých. Mluvčí haitského kabinetu zprávy o této pozvánce pro ruské zabijáky popřel. Kanada pak příliš nekomentuje další údaje z „Pentagon Papers“, které hovoří o tom, že se ruská tajná služba – údajně úspěšně – snažila proniknout do struktury kanadských plynovodů a způsobit výpadek či explozi.