Mossad podporuje protesty, tvrdí americké dokumenty. Lži, oponuje Izrael

Americký list The New York Times v sobotu zveřejnil informace z 1. března pocházející údajně od zpravodajských složek, ve kterých se píše, že vedení Mossadu povzbuzovalo své zaměstnance a izraelské občany, aby se zapojili do masových protestů. Jak deník poznamenal, uniklé dokumenty vypadají autenticky, nicméně to neznamená, že informace v nich jsou přesné a správné.

Úřad izraelského premiéra v nedělním prohlášení uvedl, že jde o zprávu „lživou a ničím nepodloženou“. „Mossad a jeho vysocí představitelé nepodporovali a nepodporují zaměstnance agentury, aby se účastnili demonstrací proti vládě, politických demonstrací či jakékoli jiné politické aktivity,“ dodal úřad.

Reforma, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli masové protesty od ledna. Kritici považují snahu vlády za ohrožení nezávislosti justice a za pokus o právní převrat. Zastánci tvrdí, že usiluje o méně elitářské a intervenční soudce.

Izraelský premiér minulý týden rozhodl, že projednávání reformy prozatím odloží, aby umožnil jednání o kompromisu s opozičními stranami. Rozhodnutí přijal po rozsáhlých domácích nepokojích a po vyjádření nesouhlasu z Washingtonu.