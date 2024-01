Když se poprava nepovede. USA hledají nové způsoby trestu smrti, detaily tají

Pokud nedojde na poslední chvíli k odkladu trestu, stane se Američan Kenneth Smith za 10 dní prvním člověkem, jehož v USA popraví dosud nevyzkoušenou a neověřenou metodou známou jako dusíková hypoxie.

Po řadě několika neúspěšných pokusů o jeho usmrcení na nosítkách v loňském roce se ministerstvo nápravných zařízení konečně rozhodlo pro zcela experimentální postup. Ten by však podle varování odborníků mohl vězně vystavit dalšímu krutému zacházení. Informaci přinesl deník The Guardian.

Stát Alabama stanovil datum Smithovy popravy na 25. ledna. Způsob, jakým ho hodlá usmrtit, ale zůstává nadále veřejnosti z velké části skryt. Státní protokol je v tomto ohledu velice strohý. Prozrazuje pouze to, že Smithovi popravčí na obličej připevnění masku, přes kterou mu bude do úst vpouštěn dusík. Plyn bude do odsouzencova těla proudit po dobu patnácti minut anebo po indikaci na EKG. Záleží na tom, co bude delší, uvádí se v protokolu.

„Je to neuvěřitelně vágní protokol, není v něm nic konkrétního, co by nebylo výrazně zredigováno,“ říká Deborah Dennová, profesorka fordhamské právnické fakulty, která se zabývá studiem trestu smrti. Ani lidé obeznámení s plynným dusíkem podle ní z protokolu nevyčtou, o čem je vlastně řeč.

Alabamské koketování s dusíkem jako metodou popravy je pouze tím nejviditelnějším projevem současného trendu, který v USA nabírá na obrátkách. Ve svých zákonech mají nyní státy šest různých způsobů vykonání trestu smrti: smrtící injekci, elektrické křeslo, smrtící plyn včetně kyanidu, popravčí četu, oběšení a nyní nově dusíkovou hypoxii v Alabamě.

„Neznám žádnou jinou zemi na světě, která by měla tolik metod poprav jako my, dokonce ani Čína ne,“ říká Dennová.

Bojkot proti injekci

Smrtící injekce je od 70. let 20. století v Americe převládajícím postupem během exekucí. Je však již několik let předmětem mezinárodního bojkotu. Ten táhnou především vlády Spojeného království a evropských zemí spolu s farmaceutickými společnostmi. Ty jsou proti tomu, aby se jejich lékařské výrobky používaly k zabíjení lidí.

Loni se tak Idaho stalo pátým státem, který místo injekce povolil popravčí četu, zatímco Tennessee se pokusilo schválit zákon, který by tuto techniku rovněž přijal, ale neuspělo. Jižní Karolína reagovala na potíže se získáváním smrtících léků tím, že v roce 2021 přešla raději na elektrické křeslo a také na standardní popravčí četu.

Vedle rozšiřování nových technik usmrcování se státy, v nichž se trest smrti vykonává, snaží utajit své postupy v naději, že se jim podaří odvrátit nechtěný zájem veřejnosti o tyto procedury. Přechod Jižní Karolíny na elektrické křeslo a popravčí četu v roce 2021 tamní vězni napadli jako příliš krutou. Tuto otázku stále řeší nejvyšší soud. V dubnu stát schválil zákon klasifikují totožnost dodavatelů smrtících léků jako státní tajemství.

Také stát Idaho přijal nedávno zákon, který dává ministerstvu pět dní po vydání rozsudku smrti na to, aby zjistilo, zda může přistoupit ke smrtícím injekcím. Pokud ne, bude svolána obligátní popravčí četa. Stát vynaložil 750 tisíc dolarů z peněz daňových poplatníků na renovaci bloku cel ve své věznici s maximální ostrahou pro popravy za pomoci popravčí čety. Tato investice se zdá být o to více zarážející, že v celách smrti v Idahu čeká pouze osm vězňů odsouzených k smrti.

Podle právničky Megan McCrackenové, která se zabývala případy trestů smrti a je dobře obeznámena s metodami poprav, se kombinace alternativních protokolů a utajování rovná snaze států, aby bylo po jejich.

Státy se podle ní jen snaží mít víc možností, aby si mohly dělat, co chtějí, aniž by se za svá rozhodnutí komukoli zodpovídaly. „Nejde o to, aby se tresty smrti vykonávaly ústavním, zákonným a vhodným způsobem, ale aby se skutek vůbec podařil,“ uzavřela podle The Guardianu.