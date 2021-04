Do bariér před americkým Kapitolem najelo auto, zranilo dva policisty

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Incident se stal necelých sto metrů před vchodem do severní části budovy, kde sídlí Senát. Auto podle agentury AP najelo do kontrolního stanoviště, kudy obvykle do areálu vjíždějí zákonodárci a další zaměstnanci. Kongres dnes nejedná.

Televize CNN s odvoláním na zdroje z policie a z Kongresu uvedla, že podezřelý po nárazu do barikády vystoupil z auta s nožem v ruce, načež jej policisté postřelili. V kritickém stavu byl pak převezen do nemocnice, podle USCP dýchal a byl při vědomí.

Svědci na místě agentuře Reuters sdělili, že policie uzavřela několik přilehlých ulic a že se před budovou Kongresu pohybuje zvýšený počet příslušníků bezpečnostních složek.



V okolí Kapitolu panují zvýšená bezpečnostní opatření od 6. ledna, kdy do něj vtrhli podporovatelé tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze přerušit formální potvrzení vítězství kandidáta Demokratické strany Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách. Po necelých dvou měsících se však ochranná opatření začala uvolňovat, demontován byl například plot kolem budovy Kongresu.



Prezident Joe Biden v době pátečního incidentu již nebyl v nedalekém Bílém domě, nýbrž na cestě do svého víkendového sídla v Camp Davidu.