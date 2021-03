O rozvratné činnosti útočníků na Kapitol jsou důkazy, tvrdí prokurátor

Vyšetřovatelé našli důkazy, které umožní úřadům obvinit některé účastníky lednového vpádu do Kapitolu z rozvratné činnosti. V televizi CBS to řekl v noci na pondělí hlavní federální prokurátor washingtonského okrsku District of Columbia Michael Sherwin.