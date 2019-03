Invaze migrantů do USA vrcholí. V únoru jich bylo nejvíc za jedenáct let

Číslo 76 000 zahrnuje pouze běžence, které se Američanům podařilo zadržet nebo kteří se jim sami přihlásili. Kolik migrantů skutečně proklouzlo, není tak jasné.

Během žádného měsíce od října 2013 neproniklo do USA víc běženců. Tento vývoj nahrává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který hovoří o „invazi“ migrantů, za což ho někteří kritizují.

Šéf celního a pohraničního úřadu Kevin McAleenan označil situaci za humanitární krizi i krizi bezpečnosti hranic. Poukázal na přetížená nevyhovující záchytná střediska a obtížnost zajišťovat vyčerpaným běžencům zdravotní péči.

Zadržení migranti pocházejí hlavně z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru. Je mezi nimi přibližně 6 800 nezletilců bez doprovodu, uvedl list Der Spiegel.

V minulých letech přicházeli do USA zejména osamocení muži z Mexika, které bylo možné rychle deportovat. Nyní ale tvoří většinu běženců rodiče s dětmi, u nichž je vyhošťování komplikovanější, pokud požádají o ochranu v rámci azylové legislativy.

Od dubna 2018 odhalili pohraničníci téměř 2 400 případů, kdy migranti lživě tvrdili, že jsou příbuzní nebo mladší osmnácti let. Upozornil na to deník The New York Times.



USA sdílí s Mexikem hranici dlouhou více než 3 000 kilometrů. Na části z nich se tyčí bariéry, kterými se Washington snaží nelegální migraci bránit. Trump volá po výstavbě velké zdi, peníze na ní mu ale odpírá Kongres. Šéf Bílého domu proto v únoru vyhlásil na jižní hranici stav nouze.