VIDEO: USA zpřísnily kontroly na mexické hranici, doprava kolabovala

Ve městě Tijuana na severozápadě Mexika je jeden z frekventovaných přechodů do USA. Využívají jej hlavně Mexičané, kteří v USA legálně pracují. V pátek i o víkendu se u přechodu tvořily fronty aut, které američtí pohraničníci kontrolovali.

„Americké vládě bych vzkázal, aby raději hledala efektivnější způsoby, jak řešit problémy, které vyvolávají nelegální migraci,“ řekl Mexičan Carlos Bueno, jenž jezdí za prací do kalifornského San Diega.

Agentuře Reuters poskytl vyjádření také americký číšník Brandon Carlan. Ten pracuje v San Diegu, ale žije v Tijuaně, protože nemá na vysoké nájmy na americké straně. Řekl, že hranici překračuje denně a její uzavření by mu znemožnilo platit účty.

Čekací doby se prodloužily i na přechodu mezi mexickým Ciudad Juárez a texaským El Pasem. Hraniční most spojující obě města překračuje denně tolik studentů, že jim úřady vyhradily zvláštní pěší pruh.

Zpřísnění hraničních kontrol nařídil Trump v pátek. Zároveň varoval, že může tento týden vstupy na jižní hranici uzavřít, pokud Mexiko nezabrání nelegálním migrantům, aby přes něj proudili do USA. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard uvedl, že jeho země nejedná pod výhrůžkami.

V březnu oznámili američtí pohraničníci, že v únoru zaznamenali přes 76 000 latinskoamerických migrantů, kteří do USA neoprávněně pronikli z Mexika. Z hlediska oficiálních statistik je to nejvyšší počet příchozích v únoru za posledních 11 let.

Trump uzavřením hrozil již v minulosti, ale zatím se k tomuto kroku nikdy neodhodlal. Uzavření by postihlo hlavně Mexičany i Američany, kteří hranici překračují legálně. Jde o stovky tisíc lidí denně.

Uzavření by také narušilo obchodní výměnu, která loni dosáhla hodnoty 612 miliard dolarů. Mexiko zůstává třetím největším obchodním partnerem USA.

Hranice USA s Mexikem měří přes 3 000 kilometrů. Na části z ní již Washington postavil bariéry, které mají bránit nelegální migraci. Trump chce vybudovat velkou zeď, finance na ní mu však Kongres neuvolnil. Šéf Bílého domu proto v únoru vyhlásil na jižní hranici stav nouze.