Takže USA najednou otvírají dveře Evropanům. Kdo chce, je očkovaný a udělá si test, může od listopadu přijet. Je to překvapení pro Evropany, ale i pro USA, a dokonce pro americkou vládu. Ještě minulý týden říkala, že dveře zůstanou dlouho zavřené. A je to doklad, že i euroatlantické vztahy se ani ohledně covidu „neřídí vědou“, jak to říká prezident Joe Biden, ale systémem něco za něco.