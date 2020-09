Domácí terorismus, nazval Trump protesty v Kenoshe. Podpořil policisty

Krátce po příjezdu do města šéf Bílého domu navštívil zbytky domovního bloku, který se stal při nepokojích terčem žhářů. Promluvil si také s majiteli sto let starého obchodu, který plameny zničily. Vinu za situaci v Kenoshe znovu svalil na demokraty, kteří stojí v čele města i státu Wisconsin. Varoval přitom před katastrofou, která by podle něj nastala, kdyby v listopadových prezidentských volbách zvítězil demokratický kandidát.

„Toto nejsou mírové protesty, ale domácí terorismus,“ prohlásil Trump. Násilí, jehož svědkem byla v posledních dnech Kenosha, označil za „protiamerické“. Slíbil také federální příspěvek ve výši jednoho milionu dolarů na podporu bezpečnostních složek ve městě, čtyři miliony dolarů drobným podnikům a 42 milionů dolarů na veřejnou bezpečnost v celých Spojených státech.

Otázkám novinářů ohledně „systematického rasismu v policejních složkách“ se Trump vyhnul a nenavštívil ani Jacoba Blakea, který po policejní střelbě zůstává ochrnutý na dolní polovinu těla, či jeho rodinu. Prezident nicméně řekl, že je mu líto všech, kdo utrpěli ztrátu.

Podle agentury AP Trump a jeho kampaň před volbami cíleně přitahují pozornost k ohniskům nepokojů ve snaze zdůraznit, že stojí na straně „práva a pořádku“. Před dnešním odletem do Kenoshe Trump prohlásil, že by město lehlo popelem, kdyby tam nebyli nasazeni příslušníci národní gardy. „Odvedli tam skvělou práci,“ uvedl Trump.

Demokratického starostu města Johna Antaramiana označil za blázna a obvinil ho, že obhajuje „radikální anarchisty“. „Spousta lidí se znechucením sleduje, co se děje s těmito městy, která vedou demokraté,“ řekl prezident před nástupem na palubu Air Force One. „Vidí, co se děje, a nemohou uvěřit, že se to odehrává v naší zemi. Ani já tomu nemůžu uvěřit,“ dodal.

Kenosha je svědkem bouřlivých protestů od 23. srpna, kdy zde bělošský policista několika výstřely do zad vážně zranil 29letého černocha Jacoba Blakea při zásahu u domácí hádky. První tři večery demonstrací proti rasismu se zvrhly v nepokoje, které se neobešly bez žhářství, rabování a střetů s policií. Minulý týden v úterý pak 17letý bělošský mladík zastřelil ve městě dva protestující a jednoho dalšího zranil. Jeho obhájci tvrdí, že jednal v sebeobraně.