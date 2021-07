Bez očkování testy. Biden představil nová pravidla pro federální zaměstnance

Šéf Bílého domu ve svém čtvrtečním projevu rovněž vyzval Američany, aby se řídili nejnovějším doporučením amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), podle nějž by v oblastech s vysokým výskytem koronavirových infekcí měli ve vnitřních prostorách nosit roušky i lidé, kteří jsou plně naočkovaní. „Musíme nosit roušky, abychom se navzájem chránili a abychom zastavili rychlé šíření tohoto viru, zatímco pokračujeme v očkování,“ řekl prezident.



Podle Bidena budou denní přírůstky nákaz koronavirem ve Spojených státech ještě nějakou dobu stoupat, než dojde ke zlepšení. Všichni Američané by se proto měli nechat co nejrychleji očkovat. Varianta delta je vysoce nakažlivá a vede k mnoha infekcím mezi neočkovanými, prohlásil prezident. „Nyní je v USA pandemie neočkovaných,“ dodal.

Kvůli mutaci delta počet nových infekcí v USA vzrostl na zhruba 65 000 za den; před měsícem se tento údaj pohyboval kolem 13 000. Ve Spojených státech bylo zatím naočkováno dvěma dávkami 49 procent z asi 330 milionů obyvatel.

Biden vyzval úřady jednotlivých států, aby použily peníze z balíčku na podporu boje proti koronaviru k pobídkám, jež by přiměly více občanů, aby se nechali očkovat. Ti, co si nechají vakcínu aplikovat, by měli dostat 100 dolarů.

Kromě zaměstnanců federální vlády by se v budoucnu měl vakcinační požadavek týkat také externích spolupracovníků vlády. Americký prezident rovněž nařídil ministerstvu obrany, aby se zabývalo možností přidat vakcínu proti nemoci covid-19 na seznam povinných očkování členů armády.