O menopauze musíme mluvit, burácela herečka Halle Berry před Kapitolem

„Jsem v menopauze, ano?“ přiznala Halle Berry, čímž v davu vyvolala smích. „Z menopauzy je třeba odstranit stud. Je třeba mluvit o této zcela normální části našeho života, která se děje. Naši lékaři nám to slovo nedokážou ani říct, natož nás tou cestou provést.“

Přední hollywoodská herečka v posledních měsících otevřeně hovoří o bolestivých příznacích, které zažívala při procházení perimenopauzou. Ta nastává před menopauzou, když ženě začne klesat hladina estrogenu.

Její lékař jí původně nesprávně diagnostikoval herpes, sexuálně přenosnou chorobu, na kterou ovšem byli Halle Berry i její partner negativně testováni.

O menopauze začaly hovořit i další celebrity, některé dokonce začaly prodávat výrobky s ní spojené.

Halle Berry svým vystoupením před Kapitolem podpořila návrh zákona, který vyzývá vládu, aby vynakládala více prostředků na výzkum týkající se nejen menopauzy, ale také hormonální terapie využívané k léčbě návalů horka a dalších příznaků.

Podle návrhu demokratické senátorky Patty Murrayové z Washingtonu a republikánské senátorky Lisy Murkowské z Aljašky by mělo být na klinické studie a lékařský výzkum menopauzy vyčleněno 125 milionů dolarů. Zbývající peníze by pomohly podpořit odhalování a diagnostiku menopauzy, školení lékařů v léčbě menopauzy a zvyšování povědomí veřejnosti o ní.

„Menopauza není sprosté slovo, není to něco, za co bychom se měli stydět, a není to něco, co by Kongres nebo federální vláda měly ignorovat,“ míní Murrayová.

Návrh zákona podporuje 17 senátorek, které doufají, že legislativa povzbudí ženské a mužské lékaře o problematice otevřeněji mluvit. V Kongresu jsou v drtivé většině zastoupeni muži.

Senátorka Murkowská se těší na podporu svých mužských kolegů. „Kdyby menopauzou procházeli oni, adekvátně a vhodně bychom financovali výzkum již před desítkami let,“ soudí.

V loňském roce přišel prezident Joe Biden s novou iniciativou na zlepšení výzkumu federální vlády v oblasti zdraví žen včetně menopauzy.

Ačkoli legislativa překonala to, co je obvykle jednou z největších překážek v Kongresu – získání podpory obou stran – její vyhlídky jsou nejisté. Nyní jsou navíc problémy ještě umocněny rozpolceností v Kongresu a ubývajícím časem před listopadovými volbami.