Na narozeninové party v Alabamě se střílelo. Desítky zraněných, šest mrtvých

Úředníci prozatím neposkytli žádné bližší informace o přesném počtu mrtvých, ale fotografie sdílené svědky ukazují nejméně na šest obětí.

BREAKING: At least six people shot at a teenager birthday party in Dadeville, Alabama.

Ke střelbě došlo zřejmě po hádce mezi mladými lidmi, kteří se večírku účastnili. O stavu podezřelého ani o tom, co ho mohlo motivovat ke střelbě, zatím nepadlo ani slovo.

Svědci však poukazují na těla před budovou zakrytá bílým prostěradlem, a také na rodinné příslušníky před tamní nemocnicí.

#BREAKING Several people were shot during a birthday party in Dadeville, Alabama, including Children. 30 kids are said to be being treated at the hospital in Dadeville, Alabama.