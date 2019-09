Americký teenager vystřílel vlastní rodinu, pak se přihlásil na policii

Místem násilného činu bylo v pondělí večer místního času dům ve městě Elkmont. Úřad místního šerifa oznámil, že tři lidé zemřeli na místě a další dva podlehli později svým zraněním v nemocnici.



Podle agentury DPA jsou mezi mrtvými otec útočníka, jeho nevlastní matka a sourozenci. „Čtrnáctiletý chlapec, který sám zatelefonoval policii, se k zastřelení všech pěti členů rodiny přiznal,“ uvedl úřad.

Ještě předtím se zbavil zbraně, kterou podle CNN zahodil a kterou pak policii pomáhal hledat. Jak ji získal, není zatím jasné.

Tragic news from North Alabama. The Limestone Co. Sheriff's Office says a 14 year old boy has confessed to killing 5 family members. https://t.co/ZXbFLSvZqe pic.twitter.com/6YY1Lnis46