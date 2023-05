Zákaz poznávání emocí i biometrie na dálku. Jak EU zkrotí umělou inteligenci

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nový zákon regulující umělou inteligenci (AI) může Evropský parlament schválit už za měsíc. Ambiciózní legislativa Evropské unie je prvním komplexním zákonem světa, který má právně usměrnit vývoj a bezpečné používání umělé inteligence. Co v něm nakonec tedy je a co to pro všechny bude znamenat?