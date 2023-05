Velký bratr versus Terminátor. EU se snaží dohnat a svázat umělou inteligenci

Malá skupinka politiků vypracovala během 11 dnů návrh, který by se mohl stát přelomovou legislativou, a změnit tak regulační prostředí v oblasti umělé inteligence.

Návrh normy není konečný a podle právníků bude pravděpodobně trvat roky, než vstoupí v platnost. Rychlost práce je však také vzácný důkaz toho, že zákonodárci v Bruselu dokážou jednat svižně, i když bývají často kritizováni za pomalé tempo práce.

Změny na poslední chvíli

Od svého spuštění loni v listopadu vyvolal chatbot ChatGPT prudkou aktivitu ze strany uživatelů. Rostoucí popularita těchto aplikací vedla k tomu, že oddělení evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona vyzvalo k regulaci této oblasti služeb.

Zároveň organizace podporovaná Elonem Muskem, miliardářem a generálním ředitelem společností Tesla či Twitter, vydala výzvu, v níž varuje před rizikem, které umělá inteligence představuje, a vyzývá k přísnější regulaci.

Dne 17. dubna tucet poslanců Evropského parlamentu, kteří se podíleli na přípravě návrhu legislativy, podepsalo otevřený dopis, v němž souhlasí s některými částmi Muskova dopisu. Vyzvali světové lídry, aby uspořádali summit k nalezení způsobu, jak vývoj pokročilé AI kontrolovat.

Téhož dne dva z nich, Dragos Tudorache (Rumunsko, skupina Renew Europe) a Brando Benifei (Itálie, S&D), navrhli změny, které by donutily společnosti s generativními systémy umělé inteligence zveřejňovat veškerý materiál chráněný autorskými právy, jenž používají k trénování svých modelů. Tuto informaci uvedly čtyři zdroje přítomné na konferenci, které si přály zůstat v anonymitě kvůli citlivosti tématu diskuse. Podle nich tento návrh získal podporu napříč stranami.

Jeden z návrhů německého konzervativního europoslance Axela Vosse, který měl donutit společnosti, aby si před použitím údajů vyžádaly povolení od držitelů práv, byl odmítnut jako příliš restriktivní.

„Musím přiznat, že jsem byl pozitivně překvapen, jak se nám podařilo se poměrně snadno shodnout na tom, co by mělo být obsahem textu. „Svědčí to o tom, že existuje silná shoda v tom, jak v tuto chvíli postupovat,“ řekl v pátek Tudorache agentuře Reuters.

O dohodě se bude hlasovat 11. května, pokud bude přijata, postoupí do další fáze schvalovacího procesu a budou se jí zabývat představitelé členských států v Radě EU.

Velký bratr versus Terminátor

Až donedávna nebyli europoslanci stále přesvědčeni, že si generativní AI zaslouží zvláštní pozornost. V únoru Tudorache agentuře Reuters řekl, že se AI nehodlají zabývat do hloubky. S odvoláním na rizika pro bezpečnost řekl: „Mám větší strach z Velkého bratra než z Terminátora.“

Tudorache a jeho kolegové se však nyní shodují na potřebě zákonů, které by se na používání generativní umělé inteligence konkrétně zaměřovaly.

Podle nových návrhů by společnosti jako OpenAI musely zveřejnit jakýkoliv materiál chráněný autorským právem a další materiály, které používají k trénování svých systémů. Jedná se zejména o knihy, fotografie nebo videa.

Společnosti zabývající se umělou inteligencí v posledních měsících zasáhlo několik stížnosti na porušení autorských práv, zejména za použití materiálu, který je chráněn autorskými právy. Společnost OpenAI také čelila kritice za odmítnutí sdílet podrobnosti o datové sadě použité k tréninku svého softwaru.

Ozývaly se výzvy zvenčí i zevnitř Parlamentu, aby byl ChatGPT zakázán nebo klasifikován jako vysoce rizikový,“ uvedla německá europoslankyně Svenja Hahnová (Renew Europe). „Konečný kompromis je vstřícný k inovacím, neboť neklasifikuje tyto modely jako vysoce rizikové, ale stanoví požadavky na transparentnost a kvalitu,“ dodala.