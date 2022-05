Přes 260 ukrajinských vojáků, včetně 53 zraněných, bylo z obklíčených oceláren Azovstal v pondělí evakuováno. Pluk Azov uvedl, že evakuací splnil rozkaz Kyjeva. Zraněné převezli k ošetření na Rusy okupovaná území.

Ruské jednotky obléhaly Mariupol, strategický přístav u Azovského moře, od 1. března. Obránci oceláren dlouho odmitali, že se vzdají Rusům, protože by to by prý pro ně znamenalo jistou smrt. Navrhovali přesun na území třetí země.

