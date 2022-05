Azovstalu se týdny snažili pomoci piloti. Ač věděli, že zemřou, řekl Zelenskyj

Slova ukrajinského prezidenta na svém webu zveřejnil list Ukrajinska Pravda. „Při obraně Mariupolu zahynulo hodně lidí, bohužel i naši piloti. Byli to hrdinští lidé, kteří dobře věděli, že je těžké, vlastně téměř nemožné, letět do Azovstalu,“ prohlásil Zelenskyj.

Piloti vrtulníků se vydávali k obléhaným ocelárnám, aby přivezli léky, jídlo, vodu, a také odvezli mrtvá těla. Podle Zelenského tak činili, i když věděli, že se 90 procent z nich nevrátí.

Podle agentury Interfax dosud nikdo nemohl předchozí pokusy o letecké zásobování oceláren oficiálně komentovat. Kvůli přítomnosti ruské protivzdušné obrany totiž nevedly do Azovstalu žádné letecké koridory.

Zelenskyj také poznamenal, že Azovstal nebránili pouze ukrajinští národní gardisté, ale s nimi zhruba i 400 pohraničníků, výsadkářů či zástupců Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Na místě byli i vojenští zdravotníci a civilisté.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek večer informoval prezidenta Vladimira Putina, že Azovstal byl dobyt.

Velitel ukrajinského pluku Azov Denis Prokopenko předtím vyzval všechny obránce mariupolského metalurgického komplexu, aby v zájmu zachování života zastavili odpor proti ruské armádě.

Generální štáb ukrajinské armády již v noci na úterý sdělil, že vojáci v Mariupolu „splnili svoji misi“ a že vrchní vojenské velení nařídilo velitelům jednotek umístěných v Azovstalu, aby chránili životy personálu.

„Obrana Azovstalu vejde do dějin“

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko prohlásil, že o obraně Azovstalu se bude jednou učit na vojenských školách. Podle Heraščenka lidé uvnitř neměli pitnou vodu, prakticky žádné zdravotnické potřeby a jedli jen jednou denně.

„Víte, co je to amputovat končetinu bez anestetik? To, co je vidět v hollywoodských hororových filmech, není nic ve srovnání s tím, co viděli a přetrpěli obránci Azovstalu,“ řekl v ukrajinské televizi Heraščenko.

Ruská propaganda vykresluje příslušníky pluk Azov jako neonacisty. Ale podle ukrajinských médií ukrajinská veřejnost vnímá obránce Mariupolu jako hrdiny.

Ruské jednotky obléhaly strategicky položené přístavní město u Azovského moře od 1. března. Po dobytí většiny Mariupolu zůstal rozlehlý areál oceláren Azovstal, nacházející se přímo ve městě, poslední baštou ukrajinského odporu, který vedli právě vojáci pluku Azov spolu s námořními pěšáky a příslušníky dalších jednotek.

Rusko se chlubí zničením západních zbraní

Ruská armáda v sobotu uvedla, že na severozápadě Ukrajiny zničila velké množství zbraní a techniky, které ukrajinským silám na Donbasu poslaly západní země.

Podle mluvčího ministerstva obrany Igora Konašenkova, kterého citovala agentura TASS, šlo o úder raketami Kalibr odpálenými z moře. „Vysoce přesné námořní rakety Kalibr dlouhého doletu zničily v oblasti železniční stanice Malin v Žytomyrské oblasti velkou dávku zbraní a vojenského vybavení dodaného ze Spojených států a evropských zemí pro seskupení ukrajinských jednotek na Donbasu,“ oznámil Konašenkov.

Mluvčí také řekl, že „vysoce přesnými raketami dlouhého doletu odpalovanými ze vzduchu“ byla také v Oděse zničena skladiště paliv určených pro obrněná vozidla ukrajinských jednotek.

Konašenkov rovněž uvedl, že byla na různých místech zasažena i tři velitelská stanoviště ukrajinských ozbrojených sil, včetně velitelství 109. brigády územní obrany u města Bachmut. Terčem úderů podle něj bylo také „36 oblastí soustředění živé síly a vojenské techniky a osm muničních skladů“.

K informaci, kterou nelze ověřit z nezávislých zdrojů, se ukrajinská strana zatím nevyjádřila.