Boje poničily třetinu ukrajinských lesů, Rusové okupují pětinu národních parků

Potrvá desítky let, než se ukrajinská příroda po válce s Ruskem vrátí do své původní podoby. Ukrajina už analyzuje škody a připravuje plán obnovy, řekl ve středu před jednáním ministrů životního prostředí EU v Praze ukrajinský ministr Ruslan Strilec. Česko by na Ukrajinu mohlo vyslat pomoc v souvislosti s ekologickými škodami, oznámila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.