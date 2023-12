Opevnit se, nebo zaútočit? USA a Ukrajina se přou o strategii na příští rok

Američtí a ukrajinští vojenští představitelé hledají novou strategii pro příští rok, aby oživili úspěch Kyjeva a také slábnoucí podporu pro jeho boj s ruskými silami. Uvádí to deník The New York Times, podle něhož ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na návštěvu do Washingtonu v kritickém okamžiku, a to jak na bitevním poli, tak v americkém Kongresu.