Bidenův boj o podporu Ukrajiny: poslal nótu kvůli korupci, loboval u spojenců

Podle stanice CNN se zatím nic nemění na vojenské podpoře, kterou Bidenova administrativa poskytuje Ukrajině. Nejmenovaní američtí činitelé ale dávají jasně najevo, že další formy pomoci pro Ukrajinu by mohly být ohroženy, pokud Kyjev neudělá více pro potírání korupce.

Americký Kongres ještě neschválil žádost Bidenovy administrativy o dalších 24 miliard dolarů (zhruba 562 miliardy korun) pro Ukrajinu. Někteří republikáni odrazují od poskytnutí takové částky, aniž by s tím byla spojena důkladná kontrola a aniž by to bylo vázáno na určité podmínky.

„Vzkaz Ukrajincům byl vždy takový, že když některé z těchto peněz budou zpronevěřeny, pak to ohrožuje celou americkou pomoc pro jejich zemi,“ řekl CNN jistý činitel.

Americké ministerstvo zahraničí koncem léta poslalo do Kyjeva formální diplomatickou nótu, v níž upozornilo, že Spojené státy očekávají, že Ukrajina bude nadále přijímat různá opatření proti korupci a pro zvýšení finanční transparentnosti, aby mohla dostávat přímou podporu rozpočtu.

V demarši Washington také zdůrazňoval, že je třeba, aby Ukrajina zavedla kritické reformy podle programu Mezinárodního měnového fondu. Jedna z nich se týká boje proti praní špinavých peněz s cílem zabránit financování terorismu.

Kromě toho Bílý dům vytvořil seznam reforem, které by Ukrajina měla přijmout, aby mohla dále přijímat podporu ze strany USA a pokračovat ve sbližování s Evropskou unií.

„Šlo o seznam vytvořený jako základ pro konzultace s ukrajinskou vládou a dalšími klíčovými partnery,“ uvedla americká ambasáda v Kyjevě. Dokument obsahuje změny, které by Ukrajina mohla udělat během tří měsíců, půl roku, roku a 18 měsíců.

Server Politico v pondělí napsal, že Bidenova administrativa si kvůli korupci na Ukrajině dělá mnohem větší starosti, než veřejně přiznává. Washington varuje, že vysoká míra korupce, s níž se východoevropská země dlouhodobě potýká, by mohla partnery Kyjeva odradit od toho, aby mu dále poskytovali pomoc pro obranu proti Rusku.

Biden mluvil se spojenci o další podpoře

Biden se v úterý kvůli pokračování pomoci Ukrajině telefonicky spojil několika evropskými a světovými lídry. „Dnes ráno prezident uspořádal hovor se spojenci a partnery, aby koordinoval naši pokračující podporu lidí na Ukrajině,“ řekl mluvčí Bílého domu John Kirby.

Bidenova kancelář předtím ve stručném prohlášení informovala, že telefonátu se účastnili lídři Británie, Francie, Japonska, Kanady, Německa, Polska a Rumunska a také šéfové NATO a orgánů Evropské unie.

„Prezident potvrdil silné odhodlání Spojených států podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude třeba, stejně jako všichni ostatní lídři přítomní na hovoru,“ dodal Kirby. Tématem jednání podle něj byly i možnosti rozšíření dárcovských iniciativ spojených s ekonomickou obnovou Ukrajiny.

Biden mezitím opět vyzval republikánskou většinu ve Sněmovně reprezentantů, aby neblokovala přidělení dalších financí na podporu Ukrajiny. USA na různé formy pomoci od loňské invaze vyčlenily 113 miliard dolarů (přes 2,5 bilionu korun). Nyní Bílý dům požaduje zmíněných 24 miliard.

Jakkoli se zdá, že většina amerických zákonodárců s dodatečnou podporou souhlasí, Kongres jí zatím zelenou nedal. O víkendu přijal pouze usnesení o financování federální vlády pro následujících 45 dní, které odvrátilo ochromení úřadů, ovšem nezahrnovalo nový balík pro Ukrajinu. Otázka je součástí širších debat o novém rozpočtu, které jsou letos obzvláště složité vzhledem k tomu, že ve Sněmovně reprezentantů mají těsnou většinu republikáni, zatímco v Senátu je tomu naopak.

Mluvčí Bílého domu na pondělním brífinku nechtěla uvést, v jakém okamžiku začne aktuální vývoj ve Washingtonu ovlivňovat operace ukrajinské armády. Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan nicméně v září řekl, že nové finance chce mít vláda k dispozici k 1. říjnu, aby mohla „zajistit, že nenastane žádné narušení“ podpory země napadené Ruskem.

Kirby v úterý uvedl, že vláda má dostatek prostředků na to, aby „uspokojovala ukrajinské potřeby na bojišti ještě nějakou dobu“. Dodal, že „čas hraje proti nám“, a apeloval na Kongres slovy, že jakýkoli výpadek financí by mohl mít na vývoj války zásadní dopad.

V Kongresu byl na konci září při vyjednávání o rozpočtovém provizoriu na stole návrh na zahrnutí šesti miliard na pomoc Kyjevu, lídr republikánské většiny Kevin McCarthy však nakonec prosadil verzi bez této položky. Členové Demokratické strany očekávali schválení tohoto bodu v samostatném návrhu, ten se ale zatím neobjevil, zatímco kongresmany zaměstnává nová kapitola sporů v Republikánské straně v podobě pokusu o odvolání McCarthyho z funkce.