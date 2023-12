Bude to bezpečné? Ukrajinci se přou, zda znovu otevřít letiště v Kyjevě

Dvacetiletá Julija Cvintarnová, jež žije ve švédském Stockholmu, se v pondělí ráno vydá na dlouhou cestu za svou rodinou do Kyjeva. Místo tří hodin, které by mohla za normálních okolností strávit v letadle, jí cesta zabere celé tři dny.

„V pondělí poletím do Varšavy, tam musím přespat a v úterý nastoupím na vlak, do kterého jsem velice těžko sehnala poslední lístek. Ale mám ho. Když všechno dobře půjde, ve středu ráno budu doma,“ popisuje iDNES.cz Julija, jež i ze zahraničí sleduje situaci na Ukrajině a kroky vysokých představitelů země.

Ty jsou v posledních dnech nejasné. Zatímco šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak avizoval brzké znovuotevření kyjevského mezinárodního letiště Boryspil, které je uzavřené od začátku ruské invaze na Ukrajinu, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak tuto možnost zcela odmítá.

Jermak se na Boryspil vydal o uplynulém víkendu, kde se setkal se zahraničními diplomaty. Do diskuse se tam zapojilo 86 účastníků: zástupci 83 zahraničních zemí a tří mezinárodních organizací.

„Ukrajina zesílila. Nyní dokážeme zajistit bezpečnost tohoto zařízení. Děkujeme našim obranným silám a našim přátelům, vašim zemím,“ prohlásil Jermak v proslovu, který je zveřejněný na webových stránkách prezidentské kanceláře. „Jsem přesvědčen, že symbolické palubní vstupenky, jež jste obdrželi u vchodu, brzy začnou platit,“ dodal Jermak na setkání s diplomaty.

Jermakův zástupce Andrij Sybiha upřesnil, že letiště Boryspil bylo vůbec prvním zařízením svého druhu, které na začátku války přerušilo provoz. „A bude také prvním, jež se znovu otevře, jakmile to bezpečnostní situace dovolí,“ uvedl podle agentury Reuters.

Riziko ruského bombardování

Podle Podoljaka však letiště Boryspil zůstane uzavřeno, dokud nebude ukrajinský vzdušný prostor zcela zabezpečen před potenciálními ruskými raketovými útoky.

„Bylo zmíněno, že letiště začne fungovat, jakmile se vyřeší bezpečnostní situace. Zde se dostáváme ke klíčovému bodu – co je to vyřešená bezpečnostní situace? Rusko používá řízené střely, drony, které každou noc létají po celé zemi,“ zdůraznil Podoljak pro Kyiv Post s tím, že v současné době není možné o znovuotevření letiště hovořit.

Ukrajinci však již žijí s vědomím, že se tento krok chystá. Ačkoliv by to mnohým usnadnilo cesty za rodinou, někteří se bojí, co takové vládní rozhodnutí znamená.

„Teď nám sice řekli, že se možná otevře letiště, ale nevím, jak si to mám vyložit. Situace na Ukrajině není tak bezpečná, abychom mohli létat z Kyjeva. Myslím si spíš, že se otevření zvažuje kvůli tomu, aby mohli politici rychle opustit zemi, když to bude potřeba,“ míní Julija.

„Když jsem to slyšela, upřímně jsem přemýšlela o tom, že zůstanu na svátky ve Švédsku a s rodinou se uvidím později. Ale nevím, kdy to později může nastat. Bojím se, skryté vzkazy od naší vlády jsou velice nejasné. Ale jediné, co chci, je se ještě vidět s rodinou,“ vysvětluje dvacetiletá studentka.

Kritická situace

Jejím obavám napomáhají hlasy zahraničních válečných expertů, ale dokonce i vysokých evropských činitelů. Například generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v sobotu v německé televizi ARD varoval, že Aliance musí být připravena i na špatné zprávy z bojiště.

„Ukrajina je nyní v kritické situaci. Nechám však na Ukrajincích a vojenských velitelích, aby učinili obtížná operační rozhodnutí,“ řekl Stoltenberg. Zda mu otevření letiště přijde jako dobrý nápad, nekomentoval.

Mezinárodní letiště Boryspil je největší mezinárodní i vnitrostátní letiště na Ukrajině. Nachází se ve městě Boryspil, zhruba 30 kilometrů východně od centra Kyjeva.

Poslední letadlo odstartovalo z Boryspilu ve tři hodiny ráno 24. února 2022, tedy v den, kdy Rusko zahájilo agresi a Ukrajina uzavřela svůj vzdušný prostor pro všechny civilní lety.