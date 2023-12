Připravme se na špatné zprávy, řekl šéf NATO k válce na Ukrajině

„Musíme být připraveni i na špatné zprávy. Průběh válek není konstantní, ale proměnlivý proces. Musíme podporovat Ukrajinu v dobrých i zlých časech. Současná válka je opotřebovací válkou, je to boj o efektivitu, bitva o logistiku,“ upozornil.

Rozhodující je zvýšit produkci munice, řekl Stoltenberg a připustil, že země NATO nebyly schopny pokrýt zvýšenou poptávku. Řekl, že Ukrajina je nyní v „kritické situaci“, ale odmítl doporučit, co by měl Kyjev dělat.

„Nechám na Ukrajincích a vojenských velitelích, aby učinili tato obtížná operační rozhodnutí,“ řekl Stoltenberg.

Vyjádřil se také k výzvám, kterým čelí evropský obranný průmysl. „Jedním z problémů, které bychom měli řešit, je fragmentace evropského obranného průmyslu,“ řekl. Sjednocení výroby je podle něho nejen v zájmu Evropy, co se pomoci Ukrajině a efektivní produktivity týče, ale i dobré pro tvorbu pracovních míst v průmyslu. Dodal, že je nyní důležité nedovolit, aby ceny munice vzrostly, když se zvyšuje poptávka.

Stoltenberg uznal, že v posledních měsících nedošlo na bojišti k žádnému významnému posunu. Odmítl sdělit nějakou předpověď, co bude dál.

„Války jsou ze své podstaty nepředvídatelné,“ řekl. „Ale víme, že čím více budeme podporovat Ukrajinu, tím rychleji válka skončí.“

Stoltenbergova slova jako by byla ozvěnou toho, co začali říkat i nejvyšší ukrajinští představitelé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s agenturou AP přiznal, že protiofenziva, kterou zahájila Ukrajina letos v červnu, nepřinesla kýžené výsledky. Důvodem je podle něj nedostatek zbraní a vojáků.

Prezident rovněž řekl, že se Kyjev nyní soustředí na posílení domácí zbrojní výroby. Proto se obrací i na spojence, aby mu poskytli výhodné půjčky a licence na výrobu a opravy jejich zbraní.

Také velitel armády Valerij Zalužnyj už počátkem listopadu, tedy před měsícem, napsal pro týdeník The Economist článek, ve kterém uvedl, že válka na Ukrajině přešla do fáze pozičních bojů výhodných pro Rusko. I podle něho Ukrajina potřebuje nové vojenské schopnosti a technologie, aby průběh války zvrátila ve svůj prospěch. „S největší pravděpodobností nedojde k žádnému hlubokému a krásnému průlomu,“ dodal.

„Válka nyní přechází do nové fáze: do toho, čemu ve vojenství říkáme ‚poziční‘ válka se statickými a vyčerpávajícími boji, jako tomu bylo v první světové válce,“ upozornil také Zalužnyj s tím, že Rusku to umožní obnovovat své síly a nakonec ohrozit postavení ukrajinské armády i samotného ukrajinského státu.

