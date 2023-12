Hloubení zákopů motorovkou, invaze krys. Na Ukrajinu přijel „generál Zima“

Může to posloužit jako anekdotická ukázka toho, jaké počasí dnes na bojišti panuje. Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém ukrajinští vojáci řežou do zmrzlé půdy motorovou pilou díry, ve kterých pak rozdělají oheň. Teprve když země dostatečně rozmrzne, vezmou do ruky lopatu a pustí se do hloubení zákopů.

Teploty na východě Ukrajiny s Mikulášem padly pod nulu, období rasputici končí a válka nakročila do druhé zimy. Ta ovlivňuje každý aspekt konfliktu: údržbu techniky, protileteckou obranu, zásobování, dělostřeleckou palbu, provoz průzkumných a kamikaze dronů ale i morálku vymrzlých vojáků.

Pro muže a ženy v zákopech jsou mráz a vlhko nejhorším nepřítelem. Za každou cenu je třeba se vyhnout omrzlinám a podchlazení, v teple přecpaného krytu se ale zase mohou šířit choroby. Za krátkých dnů a dlouhých nocí snadno vykvetou v duši černé květy deprese, bledé zimní slunce chandru z vleklého odloučení od ženy a dětí nerozežene.

A tak se stejně jako minulou zimu činí dobrovolníci. Na frontu posílají spacáky, zákopové svíčky, osvědčená kamínka buržujky nebo termoprádlo. Přispěly i západní země jako Kanada nebo Finsko. Ottawa v říjnu oznámila, že Ukrajině pošle zimní oblečení a výstroj v hodnotě 25 milionů kanadských dolarů (asi 414 milionů korun).

Nejde ovšem jen o počasí. V zákopech na obou stranách fronty se v posledních týdnech rozmnožily krysy, myši a potkani stahující se za teplem a potravou. Vojáky ruší ve spánku, užírají jim zásoby a ohlodávají výstroj. „Někdy se probudíš a ze spacáku vylovíš dvě tři myši. Když ti okusují prsty, tak to není nic příjemného,“ svěřil se jeden ukrajinský voják, který si stejně jako jeho spolubojovníci pořídil kočku.

Zima nutí velitele ke změně taktiky. Stromy bez listů neposkytují krytí, přesuny techniky jsou složitější. Velká zkouška mrazem čeká třeba tanky Leopard nebo obrněnce Bradley, které Ukrajinci ještě loni v zimě neměli. Problémy ale má i rozvědka: drony jsou hůře ovladatelné a když začne sněžit, moc toho nevidí. Logistika je náročnější a fronta zároveň potřebuje větší dodávky paliva a jídla.

S přicházející zimou se také očekává nová vlna ruských vzdušných úderů na velká města. Analytici si během podzimu všimli, že Rusové začali šetřit raketami, aby se během zimy mohli opět pokusit vyřadit z provozu ukrajinskou energetickou infrastrukturu a napadenou zemi odsoudit k zimě a tmě.

To se potvrdilo 25. listopadu, kdy podnikli dosud největší dronový nálet na Kyjev. Protiletecká obrana nad hlavním městem během šestihodinového leteckého poplachu zničila celkem šedesát vzdušných cílů. Dá se čekat, že letošní zima bude pro civilisty ještě krušnější než loňská, protože energetické firmy se nestačily plně vzpamatovat z cílených ruských úderů.

Za takové situace je údržba protiletadlových systémů zcela klíčová. „Chladné teploty mohou mít na protiletecké systémy vliv, může se na nich udělat námraza. Musíme se více soustředit na to, abychom je udrželi v chodu,“ upozornil tiskový mluvčí vzdušných sil Jurij Ihnat.

Otázkou je, jestli příchod mrazivého počasí pomůže spíš agresorovi, nebo obráncům napadené země. V Rusku se s oblibou traduje, že „generál Zima“ stojí na jeho straně: tak jako při vpádu Napoleona nebo nacistů. Jenže to se Rusko bránilo. Dnes se naopak snaží převzít iniciativu a u Avdijivky od začátku října provádí největší ofenzivní operaci od dobytí Bachmutu.

Také loni touto dobou se psalo, že Rusové chystají velkou zimní ofenzivu, ta se ale nikdy pořádně nerozjela. Jejím nejvýraznějším momentem bylo fiasko u Vuhledaru, kde 155. brigáda námořní pěchoty přišla o stovky mužů. Následující týdny ukážou, jestli se z toho ruští generálové poučili.

„Rusové nyní mají ofenzivní plány, které přizpůsobí počasí, ale i silám a zdrojům, které jsou schopni shromáždit,“ uvedl pro portál Ukrajinske radio vojenský analytik Mychajlo Žirkov.