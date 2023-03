Zbrojař Hác: I když výroba munice pojede naplno, Ukrajině to nestačí

Stojíte v čele největšího českého výrobce dělostřelecké munice. Co vám ukázal první rok války na Ukrajině?

Určitě ukázal, že v Evropě je stále možná konvenční válka. My jsme s ní už ve svých plánech nepočítali, budovali jsme expediční armádu. Naši vojáci byli na misích v Afghánistánu, v Mali, v zemích bývalé Jugoslávie. Teď je to realita. Pro nás je to úplně nový typ války a musíme to brát jako fakt.