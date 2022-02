Na evakuaci jako z Kábulu zapomeňte, vzkázal Londýn Britům na Ukrajině

Ministerstvo zahraničí vydalo už v pátek pokyn, podle kterého se mají britští občané okamžitě vrátit do království, dokud jsou k dispozici komerční prostředky.

Britský poslanec James Heappey řekl, že je nutné, aby Britové opustili Ukrajinu co nejdřív. Krize s Ruskem se podle něj dostala do fáze, kdy by mohlo dojít k útoku na Ukrajinu bez varování.

Britům, kteří doufají v návrat do Spojeného království, ale nebude poskytnuta žádná pomoc v evakuaci, dodal Heappey.

„Bude velký rozdíl mezi tím, co mohli Britové loni v létě vidět na svých televizních obrazovkách v Afghánistánu, a tím, co se může stát během příštího týdne. Royal Air Force na Ukrajinu nevstoupí a lidem nepomůže odletět. Britové tak musí využít komerční lety nebo odjet z Ukrajiny do sousední země,“ řekl Heappey.

Pro mnoho tisíc Britů to ale bude bez nabídky vojenské pomoci problém, uvedl server iNews.co. Skot Stuart McKenzie žijící v současné době na Ukrajině se domnívá, že nebude dostatek letů, aby byl zajištěna přeprava všech obyvatel království zpět do vlasti.

„Jako prioritu beru bezpečnost malých dětí, rozhodně hledáme způsoby, jak je co nejdříve dostat ze země. Ve stejnou dobu se snaží odjet tolik lidí, že brzy nebudou dostupné žádné lety, silnice budou zablokované. Nevím, jestli bude dostatek paliva do aut, jestli bude v bankomatech dostatek hotovosti. Může nastat opravdový chaos,“ míní McKenzie, podle kterého se může situace velmi rychle vymknout kontrole.

Obavy má také Brit Gary Smith, který se v srpnu loňského roku přestěhoval za prací do Newcastlu. Předtím strávil dva roky na Ukrajině, kde zůstala jeho manželka, která přednáší na tamní univerzitě.

„Líbilo se mi tam žít, lidé jsou tam opravdu milí. Ale přál bych si, aby tam nedošlo k invazi. Pokud k tomu dojde, mnoho lidí zemře. Moje žena mi minulý týden řekla, že nechce, aby ji zabili. Co jsem jí na to mohl říct?“ řekl Smith, který svou ženu neviděl už přes měsíc.

Manželé společně oslavili Vánoce, poté se Smith vrátil do práce do Spojeného království. „Vrátil jsem se, abych nám zajistil lepší život. Ona se měla připojit během příštího roku. Pokud ale dojde k invazi, mohlo by to trvat i čtyři roky, než ji znovu uvidím,“ poznamenal třiapadesátiletý Brit.

Ukrajinská diplomacie nicméně na pozadí zpráv o možném ruském vpádu vybízí ke klidu. „Nyní je kriticky důležité zachovat klid, semknout se uvnitř země a vyvarovat se počínání narušujících stabilitu a vyvolávajících paniku,“ zdůraznilo prohlášení ministerstva, ze kterého citoval list Ukrajinska pravda.

Ukrajinští diplomaté podle deníku upozorňují, že od začátku eskalace se Kyjev snaží být připraven na všechny scénáře, hlavně usiluje o to, aby se případné agresivní záměry proti ukrajinskému státu nenaplnily. K zadržování Ruska má přispět připravenost USA a Evropské unie k uvalení tvrdých sankcí, dodávky zbraní a munice a poskytnutí finanční pomoci, jakož i připravenost ukrajinských ozbrojených sil klást odpor.