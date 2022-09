Ukrajinský průzkum bojem u Charkova přerostl v ofenzivu, říká expert

Co se vlastně u Charkova stalo?

Ukrajinským silám se podařilo prorazit ruskou obranu, která podle všeho byla relativně slabá, a postoupit až za ruské linie. Je to velmi zajímavý vývoj s ohledem na to, že možnost ukrajinského útoku na charkovské frontě byla určitou dobu veřejně diskutována, přesto Rusko nebylo schopno nebo ochotno své síly v oblasti posílit.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jestli Ukrajina skutečně plánovala velkou ofenzivu, nebo spíš takticky využila toho, že se podařilo identifikovat slabé místo ruské obrany. Je možné, že to byl spíš velmi úspěšný průzkum bojem, který se proměnil v ofenzivu.