Ukrajinci mohou získat Cherson do zimy, u Charkova postoupili o 20 kilometrů

Ukrajinci by mohli znovu dobýt Ruskem okupované území na západ od řeky Dněpr včetně Chersonu ještě před začátkem zimy. Myslí si to bývalý šéf francouzské vojenské mise při OSN Dominique Trinquand. Moskva by tím podle něj utržila zásadní ránu, neboť by poprvé od začátku konfliktu musela přiznat porážku. Rusko ukrajinská strategie zřejmě překvapila. Navíc čelí postupující protiofenzivě v Charkovské oblasti.