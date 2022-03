Oděsa očekává ruský útok, spekuluje se o čtvrté ose invaze z Podněstří

„Chystají se bombardovat Oděsu,“ prohlásil v neděli v projevu k těžce zkoušenému národu Zelenskyj. „Rusové vždy jezdili do Oděsy, vždy tam k nim byli milí, upřímní... A teď co? Budou na Oděsu padat bomby? Dělostřelecké granáty? Rakety?“

Pentagon následně Zelenského obavy z hrozby ruského útoku na třetí největší ukrajinské město krotil. Vysoce postavený představitel amerického ministerstva obrany pro BBC pod podmínkou anonymity uvedl, že operace ruských obojživelných jednotek s cílem obsazení přístavu bezprostředně nehrozí.

Dosavadní vývoj ruské invaze a postup ruských jednotek na jižní frontě ovšem naznačuje, že město Isaaka Babela a Potěmkinových schodů čekají těžké časy. Rusové se minulý týden zmocnili Chersonu a usilovně se snaží ovládnout půlmilionový Mykolajiv, který leží zhruba na půl cesty mezi Chersonem a Oděsou.

V pondělí ráno místní vojenské velení oznámilo, že nedaleko města byla zničena ruská vojenská loď. „Oděso, hlášení! Ruská válečná loď odtáhla do p*dele! Nepřítel má ztráty. O jednu nepřátelskou loď méně,“ oznámil na Facebooku mluvčí oděské vojenské správy Serhej Bratčuk. Tato informace se ovšem v současnosti nedá ověřit.

V samotné Oděse v posledních dnech vládne nervozita. Na centrálním bulváru, kde se v létě procházejí davy turistů, byly rozmístěny protitankové zábrany. Kovové ježky svařují zaměstnanci místního tramvajového depa z kolejí.

Před barokní operou vyrostly kryty z pytlů s pískem a hipsterský foodmarket byl narychlo předělán na sklad potravin pro vojáky. Nádraží zpalnily davy matek s dětmi, které se narychlo snaží odjet za hranice.

6. března 2022

Jak poznamenává list The New York Times, Oděsa je pro současnou ruskou garnituru lákavý cíl. Z vojenského hlediska sice není tak důležitá jako Krym, pro Rusy má ovšem velkou historickou a ideologickou hodnotu. Byla založena Kateřinou Velikou a v dobách SSSR se stala klíčovým obchodním přístavem.

Na jaře 2014 zde podobně jako v Donbasu vypukly proruské protesty, které vyvrcholily střety mezi stoupenci a odpůrci Majdanu. Nepokoje vyvrcholily požárem v místním domě odborů, při kterém zemřelo přes čtyřicet proruských demonstrantů, což Moskvě od té doby slouží jako argument, že se na Ukrajině chopili moci fašisté.

„Kriminálníci, kteří tento zločin spáchali, ještě nebyli potrestáni. Nikdo po nich nepátrá, ale my víme, jak se jmenují,“ poukázal ještě před začátkem ruské invaze na osm let starou tragédii v Oděse ruský prezident Vladimir Putin.

Přestože Pentagon zatím nezaznamenal ruské výsadkové lodě v blízkosti Oděsy, situace se může během pár hodin změnit. „Ruské pozemní jednotky vyrazily z Krymu, projely Chersonem a začínají útočit na Mykolajiv... a to už není od Oděsy daleko,“ uvedl o víkendu mluvčí Pentagonu John Kirby.

„Nedokážeme s jistotou prohlásit, že Rusové se pokusí po zemi zaútočit na Oděsu nebo že se na ni vůbec pokusí zaútočit. Sledujeme vývoj den po dni,“ dodal mluvčí amerického ministerstva obrany.

Podle britského listu The Financial Times se spekuluje i o možnosti, že útok na Oděsu by mohl přijít zároveň ze západu. Moldavská vláda má údajně zpravodajské informace o chystaném vstupu ruských jednotek dislokovaných v Podněstří do války na Ukrajině, čímž by vytvořili čtvrtou invazní osu.

Podněstří je region o velikosti Pardubického kraje ležící na levém břehu Dněstru, který se na počátku devadesátých let odtrhl od Moldavska a je ovládán proruskými separatisty. Region, kde bylo v mírových dobách rozmístěno asi 1 500 ruských vojáků, se nachází přibližně šedesát kilometrů západně od Oděsy.

3. března 2022